Zobacz, jak zmieni się Twój iPhone, iPad, Mac i Apple Watch. Wszystkie nowości w jednym miejscu

iOS 17 stawia na wyższy poziom personalizacji i prostszą obsługę iPhone’ów

Najnowsza wersja systemu operacyjnego dla iPhone’ów została zaprezentowana, a Apple opowiedział nam na temat nowości, które przygotował. Usprawnienia objęły komunikację za pomocą aplikacji Telefon, FaceTime i Wiadomości, łatwiejsze udostępnianie plików przez AirDrop, lepsze wprowadzanie tekstu i wiele innych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Pracując nad iOS 17, skupiliśmy się na funkcjach, z których wszyscy korzystamy każdego dnia. W ten sposób iPhone stał się jeszcze bardziej osobisty i intuicyjny w obsłudze. Aplikacje Telefon, FaceTime i Wiadomości to podstawowe narzędzia do komunikacji. Wraz z nową wersją systemu zyskują one udoskonalenia, które z pewnością spodobają się naszym użytkownikom. Poza tym przeprojektowaliśmy funkcję AirDrop, dodając do niej nowe opcje udostępniania, i ulepszyliśmy autokorektę. Stworzyliśmy też aplikację Dziennik i funkcję Stan gotowości, które zapewniają niedostępne wcześniej możliwości. Nowości jest zresztą znacznie więcej. Z przyjemnością zobaczymy, jak użytkownicy je wypróbowują.

Po aktualizacji książka kontaktowa w iPhone’ach będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dane kontaktowe będzie można wzbogacić Plakatami, a tylko od nas będzie zależało, jak będzie wyglądał wizerunek rozmówcy wyświetlany na ekranie podczas połączenia przychodzącego. Zdjęcia lub Memoji będzie można dodatkowo upiększać – Apple daje tutaj dość szerokie pole do popisu. Warto zaznaczyć, że Plakaty będą też widoczne w aplikacjach do dzwonienia firm trzecich.

Tak samo, jak Google w serii Pixel 7, gigant z Cupertino zdecydował się wprowadzić transkrypcję wiadomości głosowych. Funkcja Live Voicemail pozwoli sprawdzić w czasie rzeczywistym, co ktoś nagrywa nam na poczcie głosowej, dając możliwość odebrania połączenia w razie potrzeby. Jeśli natomiast operator uzna połączenie za niepożądane, funkcja nie będzie działać. System Neural Engine zadba o to, by transkrypcja generowana na urządzeniu była całkowicie poufna.

Do aplikacji FaceTime zawitały wiadomości audio i wideo, a także funkcja znana doskonale z różnych komunikatorów, czyli Reakcje – np. serca, balony, fajerwerki, światła lasera czy deszcz. Można je aktywować podczas połączeń przy pomocy prostych gestów. Posiadacze Apple TV 4K – FaceTime będzie teraz dostępny też na waszym telewizorze. Korzystając z kamery Continuity można rozpocząć wideorozmowę bezpośrednio z poziomu Apple TV. Jest też opcja zainicjowania połączenia na iPhonie i późniejszego przeniesienia się na telewizor.

Aplikacja Wiadomości też się zmieni. iOS 17 przyniesie odświeżenie interfejsu, z wygodnymi Naklejkami czy naklejkami Live Sticker, które zrobimy z naszych zdjęć (można też dodać do nich efekty). Wszystkie naklejki można przechowywać w nowej szufladzie dostępnej z poziomu klawiatury i wykorzystywać w całym systemie iOS. Apple usprawnił też komunikację, bo teraz w celu wyświetlenia aplikacji iMessage, wystarczy stuknąć rozwijane menu. Ulepszono ponadto wyszukiwanie, dodając więcej filtrów w celu zawężenia wyników, dodano nową strzałkę wskazującą ostatnie miejsce w konwersacji czy możliwość aktualizowania na żywo lokalizacji, gdy taką udostępniamy.

Jest też nowa funkcja – Sesja kontaktu. To kolejna z funkcji, która potencjalnie może komuś uratować życie. Służy ona do informowania bliskich o tym, że bezpiecznie dotarliśmy do celu. Po rozpoczęciu Sesji wyznaczone osoby zostaną powiadomione o tym, że dostaliśmy na miejsce, a jeśli nie będziemy się do niego zbliżać, dostaną przydatne informacje (lokalizację urządzenia, status sieci komórkowej czy poziom naładowania baterii), które w razie czego pozwolą im na jakąś reakcję. Apple zaznacza, że wszystkie udostępniane w ten sposób dane są szyfrowane.

iOS 17 wprowadza też nowości w udostępnianiu za pomocą AirDrop. Dzięki funkcji Name Drop będzie można szybko i łatwo udostępniać informacje kontaktowe – wystarczy zbliżyć do siebie iPhone’y lub iPhone’a i Apple Watcha. W ten sam sposób można też udostępnić treści i uruchomić SharePlay w celu posłuchania muzyki, obejrzenia filmu czy wspólnej rozgrywki, gdy iPhone’y znajdują się blisko siebie.

Funkcja Stan gotowości sprawi, że podczas ładowania iPhone nie będzie bezczynny. Cały ekran będzie można w jakiś sposób wykorzystać, np. zmieniając go w zegarek, inteligentną ramkę ze zdjęciami czy ustawiając na ekranie widżety. To oczywiście nie wszystko, bo można też korzystać z Wydarzeń na żywo, Siri, połączeń przychodzących i powiadomień, a to wszystko w większym rozmiarze, więc bez przeszkód zobaczymy wszystko nawet z daleka. Podczas ładowania z wykorzystaniem technologii MagSafe funkcja Stan gotowości zapamiętuje preferowany przez użytkownika widok.

W nowej wersji systemu operacyjnego znajdzie się też zupełnie nowa aplikacja – Dziennik. Pomoże ona w zapisywaniu najważniejszych chwil z naszego życia. Można w niej prowadzić zapiski, dodawać zdjęcia czy filmy, a na podstawie ostatnich aktywności wbudowana w urządzeniu technologia uczenia maszynowego może podpowiadać nam różne sugestie jako inspirację dla kolejnych wpisów. Co istotne – wszystko jest szyfrowane i nawet Apple nie ma dostępu do naszych zapisków, a samą apkę można dodatkowo zablokować.

Co jeszcze w iOS 17?

Nie zabrakło oczywiście drobniejszych zmian i ulepszeń, takich jak:

Unowocześniona autokorekta i dyktowanie;

Zwiększone bezpieczeństwo w Safari w celu jeszcze lepszej ochrony naszej prywatności;

Łatwiejsze i bezpieczniejsze udostępnianie haseł i kluczy – można je ujawniać grupie zaufanych kontaktów, a każdy jej członek może dodawać i edytować hasła, by zawsze były aktualne;

Nowości w aplikacji Zdrowie – pojawią się funkcje wspierające ochronę zdrowia psychicznego poprzez rejestrowanie codziennych nastrojów i chwilowych emocji, możliwość łatwego dostępu do informacji o czynnikach wpływających na samopoczucie, dostęp do testów na depresję i poziom lęku oraz do zasobów dostępnych w ich regionie. Apple doda też funkcje, które pomogą dbać o wzrok.

Możliwość korzystania z pobranych map wybranego przez siebie obszaru w aplikacji Mapy.

Możliwość udostępniania AirTaga nawet pięciu innym osobom, które będą mogły śledzić daną rzecz w aplikacji Znajdź;

Łatwiejsze udostępnianie treści za pomocą AirPlay;

Możliwość aktywowania Siri tylko przy pomocy hasła „Siri”;

Zwiększenie ochrony prywatności poprzez rozszerzenie Bezpieczeństwa komunikacji poza aplikację Wiadomości, tak żeby chronić dzieci wysyłające i odbierające treści przez AirDrop, Plakaty kontaktów i wiadomości FaceTime, a także podczas wybierania przez nie zdjęć do udostępnienia.

iPadOS 17 – jeszcze bardziej osobiste i wszechstronne iPady

Dla tabletów Apple też przygotował sporo nowości. Niektóre omówiłam już przy okazji iOS 17, ale nie zabrakło też takich, które powstały tylko dla iPadów.

Nasze najwszechstronniejsze urządzenie wykorzystuje system iPadOS, który zapewnia użytkownikom ogromną swobodę działań, a dzięki iPadOS 17 poziom personalizacji i funkcjonalności stoi na jeszcze wyższym poziomie. Interaktywne widżety na ekranie blokady, nowości w plikach PDF i aplikacji Notatki, a także udoskonalenia w aplikacjach Wiadomości i FaceTime sprawiają, że system iPadOS oferuje jeszcze więcej sposobów wykonywania zadań – w dodatku szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przede wszystkim gigant wprowadza interaktywne widżety, które można aktualizować i wchodzić z nimi w interakcję bez konieczności przechodzenia do aplikacji. Bez problemu odtworzymy muzykę za pomocą widżetu Muzyka, zaktualizujemy funkcje inteligentnego domu czy zaznaczamy przypomnienia. By w pełni wykorzystać te możliwości, Apple musiał przeprojektować ekran blokady, tak samo, jak w iPhone’ach w ramach iOS 16. Widżety będzie więc można dodawać do ekranu głównego, przypisywać im różne tryby ostrości dostosowane do określonych tapet, zmieniać czcionki tekstu i zegara itp.

Posiadacze iPadów będą mogli korzystać z Aktywności na żywo, które pozwolą aplikacjom na dostarczanie nam różnych informacji w czasie rzeczywistym – wyników sportowych, lokalizacji zamówionego jedzenia – z poziomu ekranu blokady.

Na iPady w końcu też trafia aplikacja Zdrowie, która będzie synchronizowała dane z telefonów i zegarków, choć wydaje się też, że bez problemu będziemy mogli używać samego iPada w celu monitorowania naszego zdrowia, bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu. Apple oczywiście dostosował ją do obsługi większego ekranu, a także dodał nowe funkcje, takie jak narzędzia do śledzenia zdrowia psychicznego.

W aplikacji Notes znajdziemy też obsługę plików PDF i chociaż nie brzmi to jakoś bardzo ekscytująco, to bardzo przydatna funkcja. Na dodatek Apple umożliwi współpracę na żywo, dzięki której dwie osoby będą mogły w tym samym czasie pracować nad udostępnionym plikiem PDF, a wszystkie zmiany będą widoczne u obu osób.

Ponadto użytkownicy iPadów po aktualizacji do iPadOS 17 dostaną ulepszoną obsługę Wiadomości, Plakaty kontaktów, nowości w FaceTime, a także aplikację Dziennik.

macOS Sonoma to jeszcze więcej kreatywności i produktywności

Nowa wersja systemu operacyjnego dla komputerów Mac również doczekała się wielu ulepszeń i szeregu funkcji, dzięki którym korzystanie z tych sprzętów będzie jeszcze lepsze.

macOS jest sercem każdego Maca, a Sonoma sprawi, że używanie go będzie jeszcze przyjemniejsze i bardziej efektywne. Spodziewamy się, że użytkownicy z entuzjazmem przyjmą system macOS Sonoma, a zwłaszcza nowe sposoby personalizacji z pomocą widżetów, fantastyczne nowe wygaszacze ekranu, wyższy poziom wydajności w grach oraz rozwiązania podnoszące produktywność wideokonferencji i przeglądania internetu w Safari.

Apple zdecydowanie stawia na widżety w nowych wersjach swoich systemów operacyjnych, dlatego ulepszeń w tym zakresie nie zabrakło też w macOS. Widżety na Macu będą bardziej osobiste i funkcjonalne. Bez problemu przemieścimy je po biurku, a dzięki temu, że naturalnie wtapiają się w jego tapetę, nie będą nas rozpraszać. Na dodatek, dzięki integracji użytkownicy można na Macu korzystać z bogatego ekosystemu widżetów iPhone’a. Ponadto widżety na komputerach będą teraz bardziej interaktywne – pozwalając użytkownikom odhaczać przypomnienia, odtwarzać i wstrzymywać multimedia, sterować inteligentnym domem i wykonywać różne inne zadania wprost z biurka.

Apple rozbudował też funkcje związane z wideokonferencjami, dając nam większe pole do popisu podczas prezentowania i udostępniania treści w aplikacjach wideokonferencyjnych. Dzięki nakładce prezentera umieścimy się na tle prezentowanych treści, a Reakcje ułatwią uczestnikom wideokonferencji wyrażanie swoich emocji. Gigant udoskonalił również selektor udostępniania ekranu, który upraszcza prezentowanie okien aplikacji podczas rozmów wideo.

Aktualizacje Safari koncentrują się na prywatności. Sonoma dodaje profile Safari z różnymi plikami cookie, historią, rozszerzeniami, ulubionymi i grupami kart. Prywatne przeglądanie w Safari stanie się jeszcze bardziej rygorystyczne za sprawą dodatkowych systemów blokowania trackerów i funkcją, która blokuje prywatne okna, gdy nie są używane.

Nowy system operacyjny wprowadzi także tryb gry, który ogranicza zadania w tle, stawiając na pierwszym miejscu wydajność procesora i karty graficznej, a wszystko to w imię płynniejszej gry z większą liczbą klatek na sekundę. Apple zadbał przy okazji o zmniejszenie opóźnień dźwięku w słuchawkach AirPods i opóźnienie wejścia w padach, podwajając częstotliwość próbkowania Bluetooth systemu. Tryb gry działa z każdym tytułem, w tym z przyszłymi tytułami na komputery Apple’a, takimi jak mający nadejść jeszcze w tym roku Death Stranding: Director’s Cut.

Oprócz tych większych nowości, macOS Sonoma przyniesie udoskonalone funkcje obsługi PDF, skróconą wersję aktywacji Siri, ulepszone Hasła, Wiadomości czy nowe opcje autokorekty oraz większą prywatność i bezpieczeństwo, tak samo, jak w iOS 17 i iPadOS 17.

watchOS 10 wprowadza zmiany, jakich jeszcze na zegarkach Apple’a nie było

Nie mogło tutaj zabraknąć też nowości przygotowanych dla Apple Watch, ale nie będę się na nich bardzo skupiać, bo szerzej opisaliśmy je dla was tutaj. Warto jednak o nich wspomnieć, skoro to zbiorczy artykuł o ulepszeniach w systemach operacyjnych dla sprzętów Apple’a.

watchOS to najbardziej zaawansowany na świecie system operacyjny na urządzenia noszone, który zmienił to, jak ludzie na całym świecie postrzegają możliwości zegarka. Za sprawą odświeżonego sposobu szybkiego przeglądania informacji, fantastycznych nowych tarcz zegarka, nowych funkcji dla miłośników jazdy na rowerze i wycieczek górskich oraz ważnych narzędzi wspierających zdrowie watchOS 10 staje się prawdziwym punktem zwrotnym zmieniającym oblicze Apple Watcha.

Dotychczasowe przecieki nie pozostawiają złudzeń — w tym roku nie ma co się spodziewać jakichś większych rewolucji w Apple Watchu, więc żeby napędzić sprzedaż zegarków, gigant musiał pokombinować trochę w zakresie oprogramowania. Już na pierwszy rzut oka zobaczymy różnicę, bo watchOS 10 przynosi przeprojektowanie interfejsu, jakiego nigdy wcześniej nie było. Aplikacje, takie jak Pogoda, Mapy, Wiadomości czy Zegary świata będą lepiej wykorzystywać wyświetlacz, a więc dostarczać jeszcze więcej przydatnych informacji, bez konieczności zagłębiania się w aplikacje. Natomiast aplikacja Aktywność na Apple Watch i aplikacja Fitness na iPhonie ułatwiają śledzenie codziennej aktywności, zapewniając więcej detali, udoskonalone udostępnianie, przeprojektowaną gablotę na trofea oraz wskazówki trenera Fitness+.

Sporo dzieje się też w widżetach, bo funkcja inteligentny Stos zbierze wszystkie widżety rejestrujące aktualne informacje odpowiadające aktualnej sytuacji użytkownika, które można wyświetlić – będzie można się pomiędzy nimi przełączać korzystając z pokrętła Digital Crown.

Nie zabraknie też dwóch nowych tarcz dla miłośników sztuki i humoru – Paleta (bardzo kolorowa i artystyczna) i Snoopy (z bohaterami Fistaszków, którzy bawią się wskazówkami czy reagują na warunki pogodowe). Po aktualizacji do watchOS 10 zegarki Apple’a będą oferować tryb kolarski, który oprócz dostarczania wielu informacji na temat stanu zdrowia czy szczegółów treningu, z łatwością połączy się z akcesoriami kolarskimi z interfejsem Bluetooth. Dla aktywnych Apple przygotował też ulepszenia w zakresie górskich wędrówek, które nie tylko będą przyjemniejsze, ale przede wszystkim też bezpieczniejsze.

Tak samo, jak w przypadku iOS 17 czy iPadOS 17, także w watchOS 10 znajdziemy nowe funkcje zdrowotne skupione na zdrowiu psychicznym. W systemie watchOS 10 aplikacja Uważność pozwoli użytkownikom na dyskretne i wygodne rejestrowanie codziennego nastroju i chwilowych emocji. Przewijając za pomocą Digital Crown ekran wyświetlający intrygujące, wielowymiarowe kształty, użytkownicy mogą ocenić swój nastrój, określić, co ma na nich największy wpływ oraz opisać swoje uczucia. Nie zabraknie też ulepszeń skupiających się na ochronie wzroku.

Kiedy Apple udostępni nowe wersje systemów operacyjnych?

Kiedy już omówiliśmy wszystkie te nowości, warto wspomnieć o tym, kiedy można spodziewać się aktualizacji. Obecnie iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma oraz watchOS 10 dostępne są w wersji beta dla deweloperów dla członków programu Apple Developer Program, natomiast publiczna wersja beta zostanie w przyszłym miesiącu udostępniona w ramach programu Apple Beta Software Program. Stabilne wersje oprogramowania zostaną udostępnione dopiero jesienią, wówczas Apple ruszy też z aktualizacjami dla kwalifikujących się do tego urządzeń.

