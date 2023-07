Akumulatory litowo-jonowe można poprawić. Pomoże w tym nowa metoda obróbki

Artykuł na ten temat jest dostępny w Small i opisuje, jak autorzy badań zaimplementowali nanokropki na elektrodzie akumulatora, dzięki którym byli w stanie poprawić jego pojemność i stabilność. Ostateczne rezultaty mogą być nawet lepsze, jeśli do stworzenia elektrod zostanie wykorzystany materiał znany jako MXene.

Ten ostatni wykonany jest z atomów węgla i azotu łączonych z metalami w postaci tytanu czy molibdenu. Dzięki zadowalającej przewodności i wysokiej pojemności takie materiały mogą świetnie sprawdzać się w magazynowaniu energii, takich jak akumulatory.

Niestety, MXene ma też swoje ograniczenia. Jednym z nich jest spadająca pojemność na skutek kolejnych cykli ładowania i rozładowywania. Jak wykazały ostatnie badania, przyczyną tego problemu była zmiana chemiczna, która doprowadziła do powstania tlenku molibdenu w strukturze wspomnianego materiału. Przyszła więc pora na działania, które mogłyby ograniczyć ten proceder.

Akumulatory litowo-jonowe zyskują na wydajności dzięki obróbce z wykorzystaniem impulsów laserów podczerwonych

Pomogły impulsy laserów podczerwonych, które wykorzystano do stworzenia nanokropek na węgliku molibdenu na elektrodach MXene. Przy średnicy wynoszącej około 10 nanometrów, takie punkty łączono z warstwami MXene za pomocą materiałów węglowych. Następnie członkowie zespołu badawczego użyli tego materiału do wykonania anody przetestowali takie rozwiązanie w akumulatorze litowo-jonowym.

Testy objęły ponad 1000 cykli ładowania i rozładowania. Jak się okazało, anoda poddana obróbce z wykorzystaniem lasera miała nawet czterokrotnie wyższą pojemność elektryczną od zwykłej anody. Przy pojemności porównywalnej do grafitu, takie rozwiązanie okazało się stabilne nawet na przełomie 1000 cykli.

Co dokładnie doprowadziło do poprawy sytuacji? Sami zainteresowani mówią o kilku różnych czynnikach. Na przykład obecność nanokropek tworzy dodatkową przestrzeń magazynową dla jonów litu, co przekłada się na przyspieszenie ładowania. Z kolei spadająca zawartość tlenu ogranicza powstawanie tlenku molibdenu, co mogłoby negatywnie wpływać na wydajność elektrody MXene. Poza tym, połączenia między nanokropkami a warstwami zwiększają przewodnictwo materiału i zapewniają mu dodatkową stabilność.