Legendarny awans Polski! Nasza fotowoltaika w czołówce świata, ale czy na długo?

Solar Power Europe jest niezależną organizacją pozarządową, która zajmuje się raportowaniem stanu branży fotowoltaicznej na naszym kontynencie i na świecie. W najnowszym raporcie zawarła dane na temat nowych instalacji słonecznych montowanych w 2022 roku. Okazało się, że Polska trafiła do czołowej dziesiątki.

Czytaj też: Fotowoltaika w Polsce ma problem. Oni ujawnili, co się dzieje podczas deszczu

Zacznijmy jednak od lidera. Nie trzeba robić werbli, ponieważ doskonale wiemy, kto jest od kilku lat niezmiennym zwycięzcą w tej branży – Chiny. W minionym roku zainstalowano w tym kraju aż 94,7 GW paneli słonecznych i tym samym przekroczono 400 GW mocy zainstalowanej dla tego źródła. Na drugim miejscu znalazłem się Stany Zjednoczone, których rynek fotowoltaiczny wzbogacił się o 21,9 GW nowych instalacji.

Podium zamykają Indie, które również rozpychają się na rynku. Rosnąca populacja najludniejszego kraju świata wywiera presję na coraz większe zapotrzebowanie na energię. W 2022 roku zainstalowano w Indiach 17,4 GW nowych paneli słonecznych.

Na czwartym miejscu znajduje się Brazylia z mocą 10,9 GW dla nowych instalacji. Piąta lokata zajmowana jest przez pierwszy europejski kraj – Hiszpanię. Następnie na szóstej pozycji znalazły się Niemcy, na siódmej Japonia i na ósmej… Polska. Rok 2022 był niezwykle łaskawy. W naszym kraju pojawiło się wówczas aż 4,5 GW nowej mocy z fotowoltaicznych źródeł. Jest to wyraźny wzrost względem roku 2021 (3,8 GW nowych instalacji). Czołową dziesiątkę zamykają Holandia i Australia.

Czytaj też: Co się dzieje? Nie było jeszcze lata, a polska fotowoltaika pobiła rekord wszech czasów

Ranking Solar Power Europe z porównaniem do 2021 roku, źródło: Solar Power Europe, materiały prasowe

Polska w gronie światowych liderów. Jak długo fotowoltaika będzie doświadczać tej passy?

Czy uda się nam utrzymać w gronie światowych liderów fotowoltaiki? Patrząc na dane od Fundacji Instrat, to możemy mieć co do tego wątpliwości. Z dostępnych informacji za pierwsze pięć miesięcy 2023 roku (styczeń-maj) wynika, że w Polsce pojawiło się „zaledwie” 1,8 GW nowych instalacji słonecznych.

Czytaj też: Fotowoltaika w końcu stanieje! Największe na świecie złoża minerałów odkryte w Europie!

Nie da się ukryć, że zainteresowanie fotowoltaiką może w Polsce delikatnie spadać. Prawdopodobnie tak dynamiczny wzrost w 2022 roku był wywołany inwazją Rosji na Ukrainę oraz kryzysem energetycznym, kiedy to Polacy zaczęli masowo montować panele słoneczne celem zabezpieczenia się.