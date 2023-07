Nowy Casio G-Shock GW-9500 Mudman – klasyka dla ekstremalnych użytkowników

Casio G-Shock GW-9500 poleca się do kąpieli błotnych

Seria Mudman produkowana od 1985 roku to zegarki dla osób, które nie boją się kąpieli błotnych. To włąśnie pierwszy model serii z oznaczeniem DW-5500 miał konstrukcję odporną na błoto.

Nowy Mudman Casio G-Shock GW-9500 oferuje dwuwarstwowy ekran LCD, co podnosi czytelność wbudowanego kompasu cyfrowego. To pozwala używać go w trudnych warunkach. Na górnej warstwie ekranu jest wyświetlany krzyż kompasu, a na dolnej czas i aktualnie wykonywane pomiary. To pierwszy G-Shock z takim ekranem, który do tej pory znali posiadacze zegarków serii ProTek. Na wyposażeniu nie mogło zabraknąć zasilania energią słoneczną.

Producent przekonuje, że G-Shock GW-9500 łączy wszelkie możliwe rodzaje odporności z wygodną konstrukcją, która ma nie utrudniać wykonywania ruchów ręką. Co jest szczególnie przydatne choćby podczas wspinaczek górskich. Pomimo stosunkowo smukłej obudowy, przyciski pozostały pełnowymiarowe. W sumie mamy do dyspozycji sześć przycisków – pięć bocznych i jeden centralny. Cała konstrukcja jest wykonana częściowo z włókna węglowego i jest chroniona systemem Carbon Core Guard.

Koperta zegarka ma wymiary 56,7 x 52,8 x 14,8 mm, a jego masa wynosi 81 gramów.

Ceny i dostępność Casio G-Shock GW-9500

Zegarek jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych – czerwono-czarnym GW-9500-1ER, zielonym GW-9500-3ER oraz szaro-pomarańczowym GW-9500-1A4ER. Nowy Mudman został wyceniony na 1550 zł.