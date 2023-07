Chiny budują lotniczą potęgę, a cały świat może tylko patrzeć i zazdrościć

Chiny chcą, aby kosmiczny statek-matka przestał być jedynie marzeniem i zrewolucjonizował państwowe siły lotnicze

W chińskiej telewizji publicznej wyemitowano nowe nagrania, na których to chiński rząd pochwalił się możliwościami, które zapewnia najpotężniejszy na świecie tunel aerodynamiczny. O JF-22 pisaliśmy już wcześniej, ale jeśli ten jest wam zupełnie nieznany, musicie tylko wiedzieć to, że w tym tunelu można już symulować prędkości ponad Mach 30, a więc rzędu 37000 km/h. Dzięki temu naukowcy mogą dokładnie odtworzyć wymagające warunki bezpośrednio na ziemi i zebrać cenne dane, a nie ograniczać się do rzeczywistych testów w locie, których zawsze jest za mało, a to głównie przez to, że zwykle kosztują majątek.

Pewne jest, że tego typu tunel może zrewolucjonizować badania trwające zarówno w lotnictwie, jak i kosmonautyce, a więc tym samym wnieść zaawansowanie chińskiego lotnictwa wojskowego na nowe wyżyny. Tak przynajmniej zapowiadają nagrania, które potwierdzają, że Chińczycy już teraz testują coś w rodzaju statku-matki i samolotu kosmicznego. Mowa dokładnie o weryfikacji tego, jak oddzielany od głównego statku samolot zachowa się przy ogromnych prędkościach, co łączy się z zeszłorocznym osiągnięciem państwowych naukowców. Ci wskazali wtedy rozwiązanie problemu związanego właśnie z tego typu momentami przy prędkościach hipersonicznych.

Pokaz sięga jednak znacznie bardziej w przeszłość, pokazując najpewniej jeden z projektów samolotów kosmicznych oraz statków-matek, którymi chwaliły się chińskie firmy lotnicze. Są to jednak wyłącznie spekulacje, ale możemy mieć pewność, że w tych próbach Chiny dążą do osiągnięcia możliwości wznoszenia obiektów na orbitę w formie dwustopniowego systemu orbitalnego. W tego typu podejściu statek-matka wynosi statek kosmiczny na wysoki pułap, a ten jest następnie wystrzeliwany w przestrzeń kosmiczną z wykorzystaniem własnego silnika rakietowego.

Stage separation pic.twitter.com/Skkbt50cHG — China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) July 16, 2023

Tego typu możliwość zapewnia zarówno zwiększoną elastyczność, jak i nieprzewidywalność w porównaniu z tradycyjnymi rakietami kosmicznymi, bo nie wymaga m.in. rozbudowanej infrastruktury, zadowalając się pasem startowym na większości lotnisk lub baz lotniczych. Oczywiście tego typu podejście służy nie tylko do wznoszenia satelitów na orbitę. Same samoloty kosmiczne mogą trafiać na konkretne orbity i pełnić rolę szpiegów, platform startowych dla pocisków do niszczenia wrogich satelitów, czy nawet bombowców.

