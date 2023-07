BMW CE 02 to elektryczny motocykl, o którym będziesz marzyć

Elektryczny motocykl BMW CE 02 to młodszy brat znacznie potężniejszego CE 04

Elektryczny motocykl BMW CE 02 został zaprojektowany specjalnie z myślą o mobilności w mieście, łącząc elegancką estetykę z przyzwoitymi w swojej klasie osiągami. Warto podkreślić, że projekt ten możecie już kojarzyć, bo CE 02 to produkcyjna wersja Concept CE 02, który został zaprezentowany w 2021 roku, prezentując wtedy wizję BMW dotyczącą zrównoważonego i innowacyjnego transportu miejskiego. W toku prac nad dostosowaniem koncepcji do czegoś, co może trafić na linie montażowe i finalnie wjechać na drogi, oryginał stracił wiele ze swoich charakterystycznych elementów, ale niezmiennie przypomina ten właśnie model.

Patrząc na ten jednoślad, w oczy od razu rzucają się stylowe światła LED, które zapewniają optymalną widoczność i podkreślają jego nowoczesny wygląd. Motocykl charakteryzuje się niską wysokością siedzenia wynoszącą 730 mm, zapewniając wygodną pozycję dla kierowców o różnym wzroście. CE 02 posiada również wysoce zintegrowany uchwyt na smartfona z technologią SP Connect, która umożliwia kierowcom korzystanie z telefonu jako dodatkowego wyświetlacza i tym samym zapewnia dostęp do inteligentnych funkcji łączności.

CE 02 jest wyposażony w silnik o mocy 15 koni mechanicznych, który zapewnia wystarczającą moc do poruszania się po ulicach miasta i na przedmieściach. Wyprawy na drogi szybkiego ruchu będą już dla niego wyzwaniem, choć teoretycznie motocykl może osiągnąć maksymalną prędkość 90 km/h. Z kolei w długie trasy jednak się na nim nie wybierzecie, bo jego 3,9-kWh akumulator pozwala przejechać do 90 km na jednym ładowaniu, które zajmuje do 2,3 godzin przy ładowaniu od 20 do 80 procent. Jego przyspieszenie od zera do 50 km/h trwa niespełna 3 sekundy, a okiełznanie układu napędowego jest prozaiczne, jako że CE 02 posiada jednobiegową skrzynię biegów i bieg wsteczny.

Gotowi na dawkę cringe’u z domontowanymi okrzykami radości w tle? Przewińcie do 45 sekundy

Oczekuje się, że BMW CE 02 będzie dostępny w salonach na początku 2024 roku i zaoferuje wszystkim chętnym zupełnie nową opcję stylowego i ekologicznego transportu. Cena tego motocykla wyniesie około 12000 euro, a więc sporo, jak na elektryczny jednoślad tej klasy (Super Soco TC Max można kupić już za 5000 euro, a Cake Kalk Ink za 10500 euro), jeśli zaczniemy porównywać go do innych modeli. Jednak BMW zapewne nie będzie narzekać na zainteresowanie, jako że CE 02 jest przeznaczony specjalnie dla użytkowników poszukujących równowagi między osiągami, stylem i praktycznością.

