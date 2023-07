Samsung szykuje nowe tablety. Tańsze Galaxy Tab S9 wzbogacą fanowską serię

Nadchodzą kolejne urządzenia FE

Pierwszy smartfon z linii Fan Edition okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Galaxy S20 FE oferował sporo funkcji swojego flagowego odpowiednika, ale w niższej cenie. Nic więc dziwnego, że klienci go pokochali. Jego następca – Galaxy S21 FE – nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Z powodu pandemii, niedoboru komponentów i przerwanych łańcuchów dostaw, jego premiera była wielokrotnie przekładana i w rezultacie Samsung wypuścił go na miesiąc przed debiutem Galaxy S22. Sprzedaż okazała się bardzo rozczarowująca i m.in. dlatego ubiegłoroczne flagowce nie doczekały się fanowskiego modelu. Wydawało się, że na tym się skończy, ale zgodnie z przeciekami, jakie pojawiły się na początku tego roku, Galaxy S23 FE powstaje i powoli zbliża się do swojego debiutu. Dla klientów jest to bardzo dobra wiadomość, jednak jeszcze lepsza pojawiła się przed kilkoma dniami.

Czytaj też: Galaxy S23 FE z jeszcze szybszą premierą, ale tylko dla wybranych. Reszta będzie musiała poczekać

Wygląda bowiem na to, że południowokoreański gigant zamierza rozszerzyć nadchodzącą serię Galaxy Tab S9 o dodatkowe dwa modele. Oprócz Tab S9, S9+ oraz S9 Ultra dostaniemy Tab S9 FE i Tab S9 FE+. Oba pojawiły się na renderach, wraz z którymi dostaliśmy też kilka szczegółów ich specyfikacji. Konstrukcyjnie fanowskie tablety nie będą wpisywały się w design pozostałych modeli z serii. Prostokątna obudowa z zaokrąglonymi rogami i dość grubymi ramkami okalającymi wyświetlacz oraz aparat (lub aparaty) umieszczony bezpośrednio na obudowie, bez żadnej wyspy pod spodem. Jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich najnowszych urządzeń mobilnych Samsunga.

Rendery Galaxy Tab S9 FE | Źródło: OnLeaks i WolfofTablet

Czytaj też: Rozczarowanko. Przez szparę w Galaxy Z Flip 5 podejrzysz sąsiada

Klienci z ograniczonym budżetem, którzy w tym roku będą mieli chrapkę na tablet Galaxy Tab S9 będą mogli wybrać pomiędzy dwoma modelami. Tab S9 FE zaoferuje 10,9-calowy ekran LCD IPS, metalową obudowę i pojedynczy tylny aparat o nieznanej jeszcze rozdzielczości. Model z Plusem pochwali się natomiast panelem o przekątnej 12,4” i podwójnym aparatem. Ma być też dostępny w wersji z 8 GB pamięci RAM. Urządzenia dostaną ponadto boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo i – co można wnioskować po renderach – aluminiową obudowę, a napędzi je układ Exynos 1380. Poznaliśmy także ich wymiary – 254,3 × 165,8 × 6,7 mm i 285,4 × 185,4 × 6,54 mm odpowiednio dla Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+. Doniesienia wspominają też o czterech wariantach kolorystycznych.

Rendery Galaxy Tab S9 FE+ | Źródło: OnLeaks i WolfofTablet

Czytaj też: Piekło zamarzło! Ładowanie w Galaxy S24 Ultra przestanie być obiektem kpin

Na razie mamy tylko kilka szczegółów specyfikacji, ale już widać, że oszczędności poczynione przez Samsunga obejmą zarówno ekrany oraz procesor, a na tym zapewne się nie skończy. W tym jednak tkwi sens fanowskiej serii, o ile za okrojoną specyfikacją pójdzie odpowiednio niższa cena. Mówi się, że podstawowy Galaxy Tab S9 będzie kosztował 930 euro (około 4100 zł), więc wariant FE musi zejść z tej ceny przynajmniej o 1000 zł (albo więcej), by dla klientów był to opłacalny wydatek.

Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+ – kiedy premiera?

Samsung zaprezentuje całą serię nowych tabletów już 26 lipca. Będzie to naprawdę wielkie wydarzenie, na którym oprócz aż pięciu Galaxy Tab S9 zobaczymy dwa nowe składane smartfony oraz smartwatche Galaxy Watch 6. Będzie więc co oglądać.