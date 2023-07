Premiera to już czysta formalność. Galaxy Watch 6 ujawnia swoje tajemnice

Tegoroczna letnia premiera Samsunga będzie naprawdę gorąca. Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 pojawią się w towarzystwie tabletów Galaxy Tab S9, których podobno ma być aż pięć. Do tego wszystkiego dostaniemy też dwa nowe smartwatche Galaxy Watch 6. Zegarki zapowiadają się bardzo interesująco, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie doniesienia, jakie na ich temat pojawiły się w sieci. Te najnowsze uzupełniają nam brakujące szczegóły specyfikacji oraz dają możliwość przyjrzenia się bliżej ich konstrukcji.

Co już wiemy o Galaxy Watch 6?

Choć do premiery zostało mniej niż dziesięć dni, przecieki nadal się pojawiają, sprawiając, że nadchodzące wydarzenie staje się tylko formalnością. Tym razem ujawniono rozmiary oraz warianty łączności nowych zegarków.

Galaxy Watch 6:

40 mm,

44 mm.

Galaxy Watch 6 Classic:

43 mm,

47 mm.

Galaxy Watch 6

Oba będą też dostępne w wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi + Cellular (LTE). Smartwatche w rozmiarach 40 i 43 mm pojawią się z akumulatorami o pojemności 300 mAh, natomiast dwa pozostałe warianty zostaną wyposażone w ogniwo 425 mAh. Kolejna zmiana, jakiej spodziewamy się na pokładzie serii Galaxy Watch 6, obejmie okrągłe ekrany OLED będące o 20% większe niż te, które znajdziemy w modelach Watch 5. Samsung ulepszy ponadto procesor.

Galaxy Watch 6

Exynos W980, który napędzi tegoroczną serię smartwatchy, ma być o ponad 10 procent szybszy niż Exynos W920 umieszczony w Watch 4 i 5. Aktualizacja procesora to świetna wiadomość, zwłaszcza że wspomina się o ulepszeniach w zakresie wydajności oraz energooszczędności. To, przy powiększonych ekranach, będzie bardzo istotną kwestią, bo chociaż Samsung zwiększy też pojemność akumulatorów, to dodatkowe wydłużenie ich żywotności zawsze jest na plus. Oba smartwatche mają być też wyposażone w 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej.

Galaxy Watch 6 Classic

Do sieci trafiła też solidna porcja renderów Galaxy Watch 6, wzbogacona o prawdziwe zdjęcie modelu Classic, zauważonego na nadgarstku piłkarza angielskiej Premier League, Son Heung-mina (ambasadora smartwatchy Samsunga). Dzięki temu możemy dokładniej przyjrzeć się wersjom 40 mm i 44 mm Galaxy Watch 6, a także 43 mm i 47 mm Galaxy Watch 6 Classic. Widać, że w tym roku Samsung postanowił mocno nawiązać do serii Galaxy Watch 4 zarówno pod względem wzornictwa, jak i powrotu modelu Classic z fizyczną obrotową ramką. Jeśli śledzicie doniesienia na temat tych smartwatchy, już o tym zapewne wiecie. Tak samo, jak o tym, że model podstawowy pozostanie przy wirtualnej, opartej na gestach ramce.

Galaxy Watch 6 Classic

Południowokoreański gigant, podczas premiery 26 lipca, nie zaskoczy nas już zbyt wieloma rzeczami. Oczywiście nadal nie znamy cen nowych smartwatchy, a także nie wiemy, jakie ulepszenia w czujnikach i funkcjach fitness szykuje dla nas producent. Te stojące po stronie oprogramowania są nam jednak znane, bo od jakiegoś czasu wiemy już o nowościach mających pojawić się wraz z One UI 5 Watch. Pozostaje więc tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości i wyczekiwać uroczystej premiery.