Wielka zmiana w Galaxy Watchach. Na tę aktualizację ludzie czekali od lat

Południowokoreański gigant szykuje się właśnie do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji swoich smartwatchy. Przecieki na ich temat nie są zbyt szczegółowe, ale kilka rzeczy już wielu. Na pewno powróci model Classic, który zostanie wyposażony w 1,47-calowy ekran o wyższej rozdzielczości 470 x 470 pikseli. Dzięki delikatnemu zwiększeniu gabarytów Samsung będzie mógł wyposażyć go w większy akumulator o pojemności 425 mAh. Mówi się też o zupełnie nowym procesorze, który wedle przecieków ma nosić nazwę Exynos W980. Najważniejsze jednak, że będzie on ponad 10 procent szybszy niż Exynos W920 napędzający serię 4 i 5. Powróci również kultowy element – obrotowa ramka, której wielu osobom tak bardzo brakowało w serii Watch 5.

To oczywiście nie wszystko, bo spodziewamy się jeszcze całej gamy ulepszeń, także tych po stronie oprogramowania. Jak donosi SamMobile, dojdzie do nich też rozwiązanie jednego z bardziej irytujących problemów, z jakimi zmagają się nie tylko użytkownicy Galaxy Watch, ale też ogólnie urządzeń do noszenia. Chodzi o trudności w działaniu u osób z tatuażami.

Niezależnie, czy chodzi o Apple Watch, Galaxy Watch czy modele innych producentów, użytkownicy z tatuażami na nadgarstkach nie mogą w pełni cieszyć się z oferowanych przez te urządzenia możliwości. Wszystko sprowadza się do czujników optycznych, które wykorzystywane są do pomiaru danych biometrycznych. Tusz używany do tatuowania jest dla nich przeszkodą, przez co w wielu przypadkach albo nie są w stanie przez niego „widzieć”, albo dają nieprawidłowe wyniki pomiarów. Jest do dość częsty problem, o którym mówi się bardzo mało, a który dla wielu osób może być naprawdę irytujący.

Serwis znalazł na forum społeczności Samsunga interesujący wpis, w którym moderator odpowiedzialny za aplikację Galaxy Wear ujawnił, że programiści firmy pracują obecnie nad funkcją wykrywającą tatuaże na nadgarstkach użytkowników Galaxy Watch. Dzięki temu zegarki będą mogły odpowiednio zoptymalizować czujniki tak, by móc dokonywać pomiarów funkcji zdrowotnych i kondycji.

Najistotniejszy jest jednak fakt, że ma być to ulepszenie oprogramowania, a nie konstrukcyjne, więc trafi też na pokład starszych modeli wraz z One UI 5 Watch. Przeciek wspomina o drugiej połowie tego roku, dlatego w pierwszej kolejności skorzystają z niego przyszli użytkownicy Galaxy Watch 6. Nowe smartwatche Samsunga zadebiutują już pod koniec lipca. Nie wiemy niestety, kiedy aktualizacja zawita na pokład Galaxy Watch 4 i 5, ale spodziewam się, że stanie się to jeszcze w tym roku. Południowokoreański gigant w ostatnich latach coraz szybciej wdraża aktualizacje, więc liczę, że i w tym przypadku wszystko pójdzie dość sprawnie.