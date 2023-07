Jak działa inteligentny beton? Ten materiał zaskakuje nie tylko właściwościami, ale i sposobem wykonania 

I choć określenie inteligentny względem betonu może brzmieć nieco komicznie, to w rzeczywistości ma to znacznie więcej sensu niż mogłoby się wydawać. Taki materiał jest bowiem wyposażony w szereg czujników, dzięki którym możliwe jest monitorowanie potencjalnych uszkodzeń. W przyszłości być może uda się nawet pójść o krok dalej i doprowadzić do sytuacji, w której taki materiał będzie również samodzielnie się naprawiał.

Proponowane podejście zostało już wykorzystane w praktyce. Korzystając ze zrobotyzowanego ramienia drukarki 3D, inżynierowie z Cambridge sprawili, że nakładano kolejne warstwy szybkoschnącego materiału. Wystarczyła zaledwie godzina, aby powstał z niego beton. Gdy ten element powstała, technologia laserowa znana jako LiDAR wykonała skan całej konstrukcji. W ten sposób powstał wirtualny odpowiednik, który może zostać porównany z rzeczywistym obiektem.

Ten stanowi teraz element autostrady A30 biegnącej przez Kornwalię. Posłużył do zakotwiczenia przepustu, dzięki czemu ryzyko wypłukiwania przez płynącą wodę zostało maksymalnie obniżone. Poza tym takie konstrukcje mogą zapewniać wsparcie strukturalne innym elementom infrastruktury, na przykład mostom czy też służyć do kontroli przepływu wody. Proces powstawania betonowego obiektu został uwieczniony na powyższym nagraniu.

Inteligentny beton wykorzystany przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge jest wyposażony w szereg czujników

Jednym z wyróżniających elementów całej konstrukcji są wspomniane już czujniki. Są one bezprzewodowe i mają za zadanie monitorowanie aspektów takich jak temperatura, wilgotność, rezystywność, potencjał elektrochemiczny, ciśnienie czy obecność odkształceń. Analiza zgromadzonych danych pokaże, czy w opisywanej technologii faktycznie drzemie potencjał, o jakim mówią twórcy. W przyszłości możliwe powinno być również samonaprawianie takiego materiału.

Po dokonaniu wstępnej oceny stabilności wydrukowanej w 3D struktury, przyjdzie pora na długofalowe monitorowanie. Zbierane na przestrzeni lat dane oraz analiza cyfrowego modelu powinny wykazać, czy drukowany w 3D inteligentny beton może być tańszą i szybszą w budowie alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań. Jak widać, technologie idą do przodu na wielu różnych frontach.