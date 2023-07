Już nie musisz dzwonić do mamy. Twój iPhone podpowie Ci, jak zrobić pranie

iOS 17 przyniesie sporo zmian, którymi Apple chwalił się na początku czerwca. Wszystkie te najważniejsze ulepszenia wyjawiono, choć od razu było wiadomo, że coś tam jeszcze się pojawi. Spodziewaliśmy się jednak, że nie będą to jakieś zmieniające życie nowości, bo te już firma ujawniła. Tymczasem funkcja, którą odkryto w pierwszej wersji beta systemu, należy właśnie do tych, które choć niepozorne, mogą naprawdę ułatwić codzienne życie.

Twój iPhone wyjaśni Ci znaczenie wszystkich tych symboli na metce

Chyba każdy z nas przynajmniej raz tak miał. Kupujesz nowy ciuch i chcesz wrzucić go do pralki. Zerkasz więc na metkę, by sprawdzić, w jakiej temperaturze powinieneś daną rzecz wyprać i… widzisz kilka obrazków, których znaczenia w ogóle nie znasz. Niektórzy po prostu je ignorują, ale to nie zawsze się opłaca. Lepiej poświęcić trochę czasu i sprawdzić te wszystkie oznaczenia, by nie musieć później wywalać zniszczonych ubrań do kosza. Marnujemy w ten sposób czas i nerwy, przeszukując internet w poszukiwaniu wyjaśnienia oznaczeń na metce.

Posiadacze iPhone’ów będą mieli o wiele łatwiej. Odkryto właśnie nową funkcję w iOS 17, a dokładniej – rozszerzenie istniejącego narzędzia. Apple po cichu dodał ulepszenie do wyszukiwania wizualnego. To narzędzie działa podobnie do Obiektywu Google, umożliwiając identyfikację i wyjaśnianie elementów widocznych na zdjęciach. Można rozpoznawać w ten sposób rośliny, zwierzęta, dzieła sztuki czy też punkty orientacyjne. Wraz z pojawieniem się nowej wersji systemu operacyjnego dojdzie do tego jeszcze jedna opcja – identyfikacja oznaczeń umieszczonych na metkach na ubraniach.

Co prawda znajomość tych wszystkich symboli, którymi posługują się producenci odzieży, to bardzo przydatna umiejętność, to bądźmy szczerzy – komu chce się to wszystko zapamiętywać? Najczęściej kojarzymy kilka z nich, ograniczając się do najczęściej spotykanych ikon. Problem pojawia się wtedy, gdy kupujemy odzież z materiału, z którym do tej pory niewiele mieliśmy do czynienia. Próba rozszyfrowania znaczenia tych wszystkich symboli może przypominać próbę czytania w zupełnie obcym języku.

Dlatego Apple postanowił ułatwić nam życie. Zamiast zmuszać nas do przeszukiwania internetu w celu znalezienia wyjaśnienia, będziemy mogli po prostu skorzystać z nowej funkcji wyszukiwania wizualnego. Wystarczy zrobić zdjęcie i pozwolić narzędziu działać. iOS 17 szczegółowo wyjaśni znaczenie każdego symbolu, pomagając nam uniknąć wpadek podczas robienia prania, zwłaszcza tych bardziej wrażliwych materiałów.

Jest to jedna z tych funkcji, o którą raczej nikt nie prosił, a większość z nas potrzebowała. Jak widać czasem nie trzeba jakichś ogromnych ulepszeń, by naprawdę ułatwić życie użytkownikom smartfona. Wszystkie informacje na temat instrukcji prania Apple czerpie z Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, więc możemy być pewni, że to sprawdzone i pewne źródło.