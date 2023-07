Nowy CarPlay trafił do pierwszego auta. To może Cię przekonać do zakupu iPhone’a

Nowy Apple CarPlay może zachwycić. Oto kolejny powód, dla którego warto kupić iPhone’a

Nieoczekiwanie to nie Apple, a firma Porsche miała do pokazania coś na tyle wyjątkowego, że niektórzy mogą przekonać się teraz do zakupu iPhone’a. Wszystko sprowadza się do aktualizacji oprogramowania systemu infotainment w nowszych modelach, którą to Porsche właśnie oficjalnie się pochwaliło, prezentując znaczne zwiększenie powiązania z systemem Apple CarPlay, a więc tym samym smartfonami z rodziny iPhone.

Firma chwali się, że jest “pierwszym producentem motoryzacyjnym, który umożliwia swoim klientom łatwiejszy dostęp do funkcji pojazdu z poziomu systemu CarPlay” i tak rzeczywiście jest. Porsche ewidentnie chce uczynić z tej nowości coś, co przyciągnie nowych klientów i rozpieści aktualnych właścicieli nowszych modeli, bo oficjalnie twierdzi, że ta ujawniona właśnie nowa wersja aplikacji My Porsche wręcz “łączy funkcje pojazdu z doświadczeniem CarPlay”.

Warto dodać, że jest to pierwsze auto, które korzysta z zalążka możliwości CarPlay ogłoszonych jeszcze w 2022 roku; Apple chce, by po podłączeniu iPhone’a interfejs CarPlay przejmował kontrolę nie tylko nad ekranem systemu infotainment, ale także nad komputerem pokładowym, cyfrowymi zegarami i innymi elementami interfejsu auta.

Co to oznacza? Że korzystając z aplikacji My Porsche, kierowcy będą teraz mogli dostosowywać szereg ustawień samochodu z klimatyzacją, oświetleniem kabiny oraz preferencjami audio na czele. Gdyby tego było mało, aplikacja umożliwi również użytkownikom wpływanie na te ustawienia za pośrednictwem asystenta Siri oraz zapewni dostęp do zbiorowych ustawień w formie trybów pokroju m.in. “relaksu”.

Aplikacja My Porsche to centrum cyfrowego zarządzania i sterowania pojazdem Porsche. Na przykład pokazuje stan naładowania akumulatora pojazdu, może regulować klimatyzację i wysyłać cele podróży do systemu nawigacji. Co więcej, aplikacja My Porsche łączy istniejące konta z zewnętrznymi dostawcami, na przykład Apple Music, z powiązanymi aplikacjami w Porsche Communication Management (PCM) – czytamy w ogłoszeniu.

Być może najlepszą funkcją tej nowości jest możliwość wyświetlenia dedykowanego widżetu na ekranie głównym smartfona, który to zapewnia najważniejsze informacje o pojeździe i zależnie od pogody, sugeruje m.in. włączenie klimatyzacji przed odjazdem. Co najważniejsze, te nowości są już dostępne (wystarczy zeskanować kod QR w oprogramowaniu Porsche Communication Management), ale wyłącznie w Porsche Cayenne z aktualnego roku modelowego. W przyszłości trafią jednak również do innych modeli.

Czy z kolei będzie powodem, dla którego właściciele Porsche wymienią swój smartfon z Androidem na iPhone’a? Czas pokaże, ale warto podkreślić, że aplikacja My Porsche jest dostępna również na Androidzie, ale podobnie jak wersja na iOS, nie cieszy się najlepszymi ocenami. W ogólnym jednak rozrachunku oba warianty aplikacji są już teraz szalenie rozbudowane i udostępniają wiele funkcji kierowcom Porsche, choć firma nie postarała się nadal o wprowadzenie do swoich samochodów CarPlay nowej generacji.

