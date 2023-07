Ten materiał potrafi… liczyć. Jak to w ogóle możliwe?

Przedstawiciele Leiden University i AMOLF Amsterdam zaprezentowali swoją pracę na łamach Physical Review Letters. Celem ich działań było opracowanie metamateriału, czyli takiego, którego właściwości są zależne nie tylko od struktury cząsteczkowej, ale jego struktury na większą skalę. Ostatecznie Martin van Hecke i Lennard Kwakernaak dopięli swego, tworząc materiał o naprawdę imponujących możliwościach.

Czytaj też: Ten materiał przyszłości bakteriom się nie kłania. Zawdzięcza to wyjątkowej konstrukcji

Mówimy bowiem o gumowym bloku zdolnym do wykonywania obliczeń, co mogłoby być przydatne choćby w kontekście projektowania przetwarzania informacji na podobnej zasadzie jak robią to komputery. Wystarczy nacisnąć ten materiał, aby policzył on do dziesięciu, zaznaczając każde kolejne naciśnięcie.

Metamateriał zaprojektowany przez dwójkę naukowców jest w stanie liczyć do dziesięciu z wykorzystaniem nacisku

Istotną rolę odgrywa w tym przypadku pasek przesuwający się od lewej do prawej. Działa on nieco jako bit komputerowy, który może mieć wartość wynoszącą 0 lub 1. Jako że odliczanie jest prawdopodobnie najbliższym możliwym do wykonania obliczeniem, to nie powinno dziwić, że właśnie je autorzy obrali sobie za cel.

Z czasem okazało się też, że gumowy blok jest w stanie zrobić nawet więcej. Biorąc pod uwagę siłę nacisku na gumę, można stworzyć coś w rodzaju blokady ekranu. Bez wprowadzenia odpowiedniej kombinacji wykonanie pełnego odliczania nie będzie możliwe. Działanie tego materiału najlepiej ilustruje materiał zamieszczony poniżej.

Oczywiście pojawiają się pytania o to, w jaki sposób można byłoby wykorzystać takie rozwiązanie w praktyce. Na szczęście twórcy mają na nie odpowiedź i to nie tylko odnosząc się do naukowej ciekawostki. Proponują na przykład, by używać takiego metamateriału do określania liczby samochodów o różnej masie przejeżdżających przez most. Poza tym w grę wchodzi także projektowanie krokomierzy.

Czytaj też: Zaskakujące właściwości nowo opracowanego materiału. Jakie tajemnice skrywają bozony?

A wszystko to przy niskich nakładach finansowych, ponieważ metamateriały są stosunkowo tanie i łatwe w produkcji. Dzięki ich wytrzymałości powinny także służyć przez długi czas. W ramach dalszych badań naukowcy chcieliby stworzyć nawet bardziej rozbudowane struktury. Interakcje w nich zachodzące miałyby obejmować nie tylko sąsiadujące ze sobą elementy, ale również inne, dzięki czemu można byłoby uzyskać coś w rodzaju prostego komputera.