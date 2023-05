Ten materiał przyszłości bakteriom się nie kłania. Zawdzięcza to wyjątkowej konstrukcji

Bakteriom mówi nie i leczy się sam. Ten materiał przyszłości zawdzięcza to metalowi

Przyszłość ubrań zapowiada się ciekawie. Wprawdzie są małe szanse, że za kilka dekad będziemy mieć szafy wypełnione koszulkami i spodniami smart, ale pewne jest, że nisza specjalistycznych ubrań szybko sięgnie po pierwsze masowo produkowane inteligentne materiały. Nie ważne, czy to na poletku sportu, czy przemysłu i naukowcy z m.in. Flinders University, którym pomagali specjaliści z USA, Australii oraz Korei Południowej z pewnością chcą być częścią tej rewolucji.

Ten materiał przyszłości powstał poprzez jego pokrycie cząsteczkami ciekłego metalu, które są wysoce przewodzące, niskotoksyczne i antybakteryjne. Mowa dokładnie o ciekłych metalach na bazie galu, które pozostają w stanie ciekłym nawet w temperaturze pokojowej, dzięki czemu mogą być formowane na powierzchniach w niekonwencjonalny sposób i nałożone na tekstylia w ramach metody zanurzeniowej.

Te cząsteczki nie zatkały porów tkaniny, zachowując jej przewiewność, a kiedy przyłożono do nich siłę, rozrywając nieprzewodzącą warstwę opartą na tlenie, cząsteczki zaczęły przewodzić prąd. Dodanie kolejnych warstw ciekłego metalu zwiększyło przewodnictwo tej tkaniny i nawet zapewniło utrzymanie przewodności nawet po przecięciu materiału. Przecięciu, które nie jest wcale końcem dla niego, bo jak twierdzą naukowcy “przewodzące wzory autonomicznie leczą się po przecięciu, tworząc nowe ścieżki przewodzące wzdłuż krawędzi cięcia, co zapewnia materiałowi funkcję samoregeneracji”.

Taki materiał mógłby zostać wykorzystany na wiele sposobów, ale to w medycynie ma największy potencjał. Mógłby bowiem stanowić podstawę do opracowania tkaninowych elektrod EKG do monitorowania rytmu serca, jako że działa równie dobrze jak dostępne na rynku elektrody żelowe. Dodatkowo z racji swojej antybakteryjności, tkanina może również odpychać Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, a więc dwie powszechne bakterie odpowiedzialne za wywoływanie zakażeń szpitalnych, które są znane z odporności na antybiotyki.

Dlatego też naukowcy twierdzą, że ich materiał przyszłości jest uniwersalny i doskonale nadaje się do wykorzystania w warunkach szpitalnych do tworzenia antybakteryjnych pościeli i ubrań dla pacjentów, które mogłyby jednocześnie zapobiegać infekcjom i monitorować serce pacjenta. Aktualnie nic jednak nie wiadomo na temat zastosowania tego materiału. Wszelkie szczegóły na jego temat opisano z kolei w Advanced Materials Technologies, gdzie dowiemy się m.in. tego, że zależnie od liczby warstw ciekłego metalu, materiał radzi sobie lepiej nawet w odpychaniu bakterii.