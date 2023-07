Nowoczesne czołgi na ukraińskich sterydach. Spójrz jak Ukraina zmodernizowała Leopardy

Czołgi Leopard 2A4 walczą w Ukrainie, a obrońcy postanowili je wzmocnić

Ukraińska armia podjęła proaktywne działania w celu zwiększenia zdolności ochronnych wykorzystywanych czołgów głównych Leopard 2A4 niemieckiej produkcji, które otrzymała m.in. z Kanady. Stosując zestawy wybuchowego pancerza reaktywnego (ERA) Kontakt-1, ukraińscy żołnierze znacznie wzmocnili zdolności obronne tych czołgów, chroniąc tym samym nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim jego załogę. Wszystko to przy jednoczesnym dbaniu o realizacje swoich ambitnych celów na polu bitwy.

Zacznijmy może od tego, czym tak naprawdę jest ERA, czyli stosowana od dekad wyjątkowa forma dodatkowego opancerzenia, która przed dekadami zmieniła wiele na polu bitwy… choć szybko doczekała się kontry. Wybuchowy pancerz reaktywny został opracowany w celu przeciwdziałania zagrożeniom przeciwpancernym z pociskami na czele. Pisałem już o nim w ramach kompleksowego artykułu opisowego, ale na potrzeby tego materiału musicie wiedzieć tylko tyle, że ERA działa poprzez detonację własnych materiałów wybuchowych w momencie bezpośredniego uderzenia w nie nadlatujących pocisków. Generując znaczną siłę przeciwną pociskowi, pancerz ten jest w stanie zneutralizować ich skutki, znacząco zmniejszając siłę penetracji, a jego główne wady sprowadzają się do tego, że jest ciężki, punktowy oraz jednorazowy.

Zestawy Kontakt-1 zainstalowane na ukraińskich czołgach Leopard 2A4 zapewniają zwiększoną ochronę krytycznych obszarów tych pancernych puszek, bo przede wszystkim boków kadłuba, a nawet obrotowej wieży, na której to znajduje się główne działo. W przypadku wieży dodatkowy pancerz jest strategicznie rozmieszczony głównie wzdłuż zewnętrznego obwodu przedniej i bocznych części, aby chronić czołg przed różnymi atakami, a w tym tymi z wyższego pułapu, które można przeprowadzać z wykorzystaniem bomb lub dronów kamikadze.

Warto wspomnieć, że te stosowane przez Ukraińców pancerze reaktywne nie są specjalnie nowe. Ba, pierwszymi najpopularniejszymi pancerzami typu ERA pierwszej generacji obok izraelskich Blazerów były właśnie radzieckie Kontakt-1, a ich rolą było przede wszystkim przeciwdziałanie pociskom kumulacyjnym (HEAT). Mowa więc o tym rodzaju pocisków, który do przebicia pancerza wykorzystuje strumień kumulacyjny do posłania penetratora bezpośrednio w niewielki obszar pancerza.

Innymi więc słowy, dozbrojone ukraińskie czołgi Leopard 2A4 są w ogólnym rozrachunku mniej podatne na opłakane zwykle w skutkach ataki. Dodatkowe moduły pancerza reaktywnego oczywiście nie czynią ich niezniszczalnymi, ale jeśli choć część z nich powstrzyma wrogi pocisk, który akurat trafi w konkretne miejsce, będzie to ogromne wręcz zwycięstwo. Jeśli z kolei interesują was same czołgi tej klasy, koniecznie zapoznajcie się z artykułem na ich temat, jako że Leopardy stanowią ważny element również polskiego wojska, choć amerykańskie Abramsy rzucą na nie głęboki cień.

