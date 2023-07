Amerykańska armia będzie miała nowy samolot zwiadowczy. Dwie duże firmy łączą siły

Armia jest w trakcie przeglądu zwiadu powietrznego, odchodząc od samolotów z czasów zimnej wojny i zmierzając ku przyszłości z zaawansowanymi czujnikami, lotami na wyższych wysokościach i danymi zbieranymi z większych odległości. Program Army Theater Level High-Altitude Expeditionary Next Airborne – Signals Intelligence (ATHENA-S) to jego część.

Nowy samolot zwiadowczy amerykańskiej armii

Zespół Leidos-L3Harris jest jedynym, który ma doświadczenie w projektowaniu, integracji, certyfikacji i obsłudze biznesowych odrzutowców ISR dla armii amerykańskiej. Firmy powiedziały, że dostosują dwa odrzutowce Bombardier Global 6500 pod kątem radarowych, elektronicznych i komunikacyjnych wymagań wywiadowczych programu ATHENA-S. Samoloty mają wspierać misje armii amerykańskiej i mają wypełnić lukę między flotą samolotów ISR na średnich i dużych wysokościach.

Zespół Leidos-L3Harris skupia rozległe i różnorodne talenty każdej z naszych firm, aby osiągnąć sukces misji ATHENA-S. Dzięki naszym połączonym doświadczeniom w zakresie integracji, inwestycji, inżynierii i projektowania, z niecierpliwością czekamy na stworzenie wysoce konfigurowalnej platformy z większymi możliwościami ISR, aby stworzyć operacyjny obraz pola bitwy. Zespół Leidos-L3Harris jest podekscytowany możliwością zapewnienia przewagi decyzyjnej dla USA i naszych sojuszników. Tim Freeman, starszy wiceprezes Leidos i kierownik operacyjny ds. rozwiązań lotniczych

L3Harris i Leidos są już zaangażowane w inne wojskowe programy wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze: Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System (ARES) oraz Airborne Reconnaissance Targeting and Exploitation Multi-Mission Intelligence System (ARTEMIS). Ten pierwszy został wysłany na Pacyfik – region priorytetowy dla administracji Prezydenta Bidena, gdzie odbył ponad 130 godzin lotu. Drugi natomiast został wysłany do Europy, gdzie zanotował ponad 2000 godzin pracy.

Oprócz ARES, L3Harris realizuje również drugą fazę programu Multi-Domain Sensing System, którego celem jest opracowanie, zbudowanie, zintegrowanie i zademonstrowanie prototypowych elektronicznych i komunikacyjnych czujników wywiadowczych dla programu High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES). Pentagon wzmacnia swój arsenał wywiadowczy, gdyż Stany Zjednoczone przygotowują się do niechcianego, ale prawdopodobnego konfliktu z Rosją czy Chinami.