Niemcy pracują nad nowymi okrętami. Ich rola w marynarce wojennej będzie nieoceniona

Nowe okręty dla niemieckiej marynarki. Przedstawiciele typu 424 zastąpią wykorzystywane okręty typu 423

Dowiedzieliśmy się, że niemiecka grupa stoczniowa NVL Group rozpocznie budowę trzech nowych okrętów dla niemieckiej marynarki wojennej na mocy podpisanej niedawno umowy z państwowym urzędem. Kontrakt ten wyceniono na 3,3 miliarda euro, a więc o 1,2 mld euro więcej, niż pierwotnie zakładano. Jego realizacja nastąpi z kolei stosunkowo szybko, jako że technologia i projekty tych okrętów zostały już opracowane na mocy umowy na prace badawczo-rozwojowe z połowy 2021 roku.

Dlatego też wiemy, że trzy okręty typu 424, które mają bezpośrednio zastąpić trzy starsze okręty typu 323 z lat 1988-1989, będą długie na 132 metry, ich wyporność wyniesie 3000 ton, a potrzebna załoga obejmie 42 marynarzy. Chociaż cena sugeruje, że będą to okręty bojowe uzbrojone po same burty i z najnowszymi systemami do prowadzenia walk na morzu, to w rzeczywistości ich wkład w ewentualny konflikt będzie znacznie bardziej subtelny, choć równie ważny.

Typ 424 dotyczy bowiem okrętów przeznaczonych do zbierania oraz analizowania sygnałów elektromagnetycznych. Innymi słowy, każdy z tych okrętów będzie wyposażony w ściśle tajny specjalistyczny sprzęt do przechwytywania m.in. komunikacji radiowej oraz sygnałów radarowych. Okręty te służą więc do wykrywania i lokalizowania źródeł konkretnych sygnałów emisji, a także do zdobywania informacji o działaniach i zamiarach przeciwnika.

Niestety nie znamy szczegółów projektu tych niemieckich okrętów, bo te są zwyczajnie utajnione z oczywistych względów. Wiemy jednak, że pierwszy okręt typu 424 ma trafić na służbę w 2029 roku i od razu wzmocni możliwości niemieckiej marynarki. Warto też wspomnieć, że Polska posiada obecnie na służbie dwa okręty tej klasy, bo ORP Nawigator i ORP Hydrograf, które mają być zastąpione przez nowoczesne okręty typu Delfin. Są one aktualnie budowane we współpracy ze Szwecją.

