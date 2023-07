Najgroźniejszy pocisk im niestraszny. Okręty wojenne USA będą nie do pokonania

PAC-3 MSE dla okrętów. Niedawny test jednoznacznie potwierdził gotowość systemu AEGIS na ulepszenie

Lockheed Martin pomyślnie zakończył test pocisku PAC-3 MSE z systemem Aegis Combat System, który to jest aktualnie używany na okrętach marynarki wojennej w celu zapewnienia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Test był częścią programu SMIP (Surface-to-Air Missile Improvement Program) Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który ma na celu integrację pocisku PAC-3 MSE z systemem Aegis w celu wzmocnienia warstwowej obrony okrętów przed różnymi zagrożeniami. Najwyraźniej momentu tej integracji nie opóźni sam pocisk PAC-3 MSE, jako że wykazano właśnie jego zdolność do przechwytywania poddźwiękowego pocisku manewrującego w środowisku morskim. Dokonano tego z jednoczesnym wykorzystaniem danych z radaru Aegis oraz systemu dowodzenia i kontroli.

PAC-3 MSE to najnowsza wersja pocisków Patriot Advanced Capability 3, które zostały zaprojektowane do niszczenia celów poprzez bezpośrednie trafienie (hit-to-kill) i wprowadzonych do systemu Patriot pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Pociski PAC-3 MSE mają aktywne naprowadzanie radarowe, a ich głównym celem było zwiększenie zdolności do zwalczania pocisków balistycznych, jako że są częścią taktycznego systemu antybalistycznego opartego na mobilnej platformie lądowej, która służy do bezpośredniej obrony konkretnych obszarów. W ogólnym rozrachunku może zwalczać pociski balistyczne, pociski manewrujące, samoloty i drony, a do tego w wersji MSE ma większy silnik i większą manewrowość niż poprzednie warianty PAC-3.

PAC-3 MSE jest ewolucją pocisku PAC-3 CRI, który sam w sobie był rozwinięciem wcześniejszych pocisków PAC-2 MIM-104C i MIM-104A. PAC-3 MSE ma większy silnik rakietowy, zmodyfikowany korpus oraz ulepszone siłowniki, co w połączeniu zapewnia mu większy zasięg, wysokość i manewrowość względem poprzedników. Pociski te są częścią systemu Patriot z dostępem do 16 sztuk w jednej wyrzutni, który jest mobilnym przeciwlotniczym systemem lądowym. Mogą zwalczać cele na dystansach od 15 do 45 km i wysokości od 15 do 20 km.

Lockheed Martin jest głównym producentem pocisku PAC-3 MSE i systemu Aegis oraz współpracuje z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych i amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej w celu osiągnięcia zdolności operacyjnej do 2025 roku. Warto podkreślić, że te pociski są już aktywnie wykorzystywane, jako że PAC-3 MSE jest już w rękach 14 krajów, a w tym nawet Polski oraz Japonii, a dwanaście kolejnych państw czeka na ich dostawy po podpisaniu stosownych umów.

