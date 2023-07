Polska dołączy do światowej elity. Broń atomowa w Polsce to klucz do bezpieczeństwa NATO

Dla sojuszu NATO Polska jest niczym tarcza przed “złym wschodem”. Nie bez powodu więc broń atomowa na naszym terytorium ma wiele sensu

Nie tak dawno odpowiadaliśmy na pytanie, ile jest atomówek na świecie i odkrycia w najnowszych raportach wręcz nas przeraziły. Dzięki Stanom Zjednoczonym cały sojusz NATO może pochwalić się bardzo dobrą pozycją w rankingu, choć w sercu Europy tylko Francja i Wielka Brytania mają do niej bezpośredni dostęp. To potencjalny problem z racji zagrożenia, które rośnie za naszą wschodnią granicą, jako że Rosja ma ogromną liczbę głowic w gotowości do ataku, a na dodatek wysłała niedawno na Białoruś część z nich w formie kolejnego straszaka i zabezpieczenia przed potencjalną ingerencją NATO w wojnę, którą rozpętała z Ukrainą.

W ogólnym rozrachunku gotowość nuklearna samego sojuszu NATO nie wydaje się aż tak zła właśnie dzięki USA. Sojusz aktualnie posiada sto bomb nuklearnych B61 przechowywanych w sześciu bazach w Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Turcji. Jednak patrząc na mapę, atomówki przydałyby się zwłaszcza w Polsce, jako że graniczymy z Białorusią ciągle wspierającą rosyjskie imperialistyczne zapędy. Podobnie sprawa ma się z Estonią, Łotwą i Litwą, ale gdyby doszło do III wojny światowej, to Polska jest dla Rosji bramą do ataku na pozostałe kraje europejskie. Gdyby jednak agresor wiedział, że na naszym terytorium znajduje się broń atomowa, zastanowiłby się dwa, a nawet trzy razy przed rozpoczęciem ataku.

Bomby atomowe USA w Europie

Aktualnie nasze państwo staje na wysokości zadania w kwestii zbrojeń, jako że jesteśmy jednym z niewielu członków NATO, którzy spełniają cel sojuszu, jakim jest wydawanie 2% PKB na obronność. Jednak w obliczu potencjalnego konfliktu to nie wystarczy, dlatego nic dziwnego, że premier Mateusz Morawiecki zdradził ostatnio, że w odpowiedzi na rozmieszczenie broni atomowej na Białorusi, Polska jest gotowa do udziału w programie współdzielenia broni nuklearnej NATO. Podjęcie decyzji o przekazaniu atomówek do baz w Polsce ma być znaczącą “decyzją polityczną”, ale aktualnie trudno powiedzieć, czy są na to jakiekolwiek szanse.

Polish PM @MorawieckiM reportedly says Poland has asked NATO to participate in nuclear sharing due to the transfer of Russian tactical nuclear weapons to Belarus: https://t.co/eYAaLxHkNq — Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) June 30, 2023

Pewne jest jednak, że broń atomowa w Polsce stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Nie tylko dlatego, że decyzja w tej kwestii może spotkać się ze sprzeciwem wielu państw NATO, ale też przez krytyków, wedle których broń jądrowa NATO jest przestarzała, kosztowna i zwiększa ryzyko eskalacji lub wypadków. Pamiętajmy jednak, że rosyjskie wpływy sięgają daleko, a osobom pracującym na rzecz tego nienawidzonego na arenie międzynarodowej kraju zależy głównie na tym, aby osłabić NATO właśnie. Z kolei bez broni atomowej cały sojusz byłby skazany wyłącznie na Francję, Wielką Brytanię oraz USA, więc atomówki NATO są nadal istotne i wręcz niezbędne do odstraszania i zapewniania bezpieczeństwa, a gdyby Polska stała się ich bezpośrednim gospodarzem, nie tylko cały sojusz, ale też nasz kraj byłby dla Rosji jeszcze bardziej problematyczną kwestią.

