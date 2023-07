Mają skrzydła i 300 kg materiałów wybuchowych. Rosja wysyła nowych niszczycieli na wojnę

Przymocowali skrzydła do bomb i się cieszą. Wbrew pozorom, Rosjanie w tej kwestii nie oszaleli

Na początku roku dowiedzieliśmy się, jak to Rosja ma zamiar poprawić wyniki swojego lotnictwa, zapewniając mu “nowoczesny” rodzaj broni poprzez przerobienie starych bomb. Pomysł sam w sobie nie jest zły, ale jego wykonanie jest odległe od perfekcyjnego. Z jednej bowiem strony od dekad praktykuje się wyciskanie ze starszych typów broni możliwie najwięcej, co obejmuje mniej lub bardziej rozległe modernizacje w dążeniu do zwiększenia ich skuteczności z wykorzystaniem albo nowych odkryć naukowych, albo zdobyczy technologicznych.

APKWS

Świetnym tego przykładem są amerykańskie pociski APKWS, ale na ich tle rosyjskie “dzieła” wyglądają mniej więcej tak, jak projekty złomiarzy, którzy nie opanowali jeszcze spawarki do perfekcji. Już przed kilkoma miesiącami w sieci pojawiło się zdjęcie zmodyfikowanej bomby FAB-500M-62 zawieszonej pod dwuosobowym odrzutowym samolotem wielozadaniowym Su-34. Od razu dostrzegliśmy w niej próbę zwiększenia elastyczności rosyjskiego wojska, a przede wszystkim bombowców, które z tego typu bombami mogliby przeprowadzać ataki z większej odległości od linii frontu.

This is reportedly a FAB-500M-62 bomb with the Russian version of a JDAM kit on a Su-34 bomber.https://t.co/xQffl33ZuOhttps://t.co/pzg92xcjEHhttps://t.co/yEhc6FcEyX pic.twitter.com/tbBVAhjNkR — Rob Lee (@RALee85) January 5, 2023

Innymi słowy, 500-kilogramowa bomba FAB-500M z druciarsko doczepionymi skrzydłami, to nic innego, jak próba Rosji na rozwiązanie problemu związanego ze zbyt skuteczną ukraińską obroną przeciwlotniczą. Te skrzydła służą bowiem bombie do pokonywania większych odległości, zapewniając jej możliwość szybowania do celu, a nie swobodnego spadania po zrzuceniu z samolotu. Z początku myśleliśmy jednak, że takich bomb nie powstało za wiele i są jedynie prototypami, które po odpowiedniej walidacji doczekają się bardziej dopracowanej wersji, ale na to nie wygląda.

FAB-500 glide bomb dropped by Russian VKS pic.twitter.com/aGqT1WLNdM — Lt. Emirhan Niyazi Ozanich (@above_kafkases) July 5, 2023

Pół roku po pierwszym pojawieniu się tych bomb na froncie Rosja najpewniej nadal wykorzystuje je dokładnie w tym samym chałupniczym wydaniu, bo opracowanie zestawu modernizacyjnego, który spełnia wszystkie wymagania i standardy w tak krótkim czasie i to zwłaszcza w Rosji, jest po prostu niemożliwe. Zastanawia więc nas, jak sprawdzają się te szybujące bomby zrzucone z rosyjskiego samolotu wojskowego, bo choć na papierze ich zasięg z pewnością wzrósł do kilkudziesięciu kilometrów, tak brak jakiegokolwiek systemu naprowadzania oraz korygowania toru lotu stanowi wielki problem, który rzutuje na ogólnej precyzji takiego uzbrojenia. Innymi słowy, są szanse, że ataki tego typu bombami są możliwe wyłącznie na duże cele pokroju miast, a nie np. konkretnych budynków.

