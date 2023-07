Różnic trzeba szukać po lupą. Oto nowy Samsung Galaxy Watch 6 i Galaxy Tab S9

Największą z zaprezentowanych dziś nowości są oczywiście nowe składaki – Samsung Galaxy Z Flip 5 oraz Samsung Galaxy Z Fold 5. Nawet jeśli nowości w nich tyle, co kot napłakał, a z tą ceną Flipa to ktoś chyba cyferki na klawiaturze pomylił, warto sprawdzić, co przygotował gigant z Korei, wszak są to bez wątpienia najważniejsze składane smartfony na rynku. Więcej na ich temat możecie przeczytać w pierwszych wrażeniach, przygotowanych przez Arka Dziermańskiego:

Tutaj zaś pomówimy o tym, co zmieniło się w innych zaprezentowanych dziś sprzętach, czyli nowej serii zegarków Samsung Galaxy Watch 6 oraz tabletach Samsung Galaxy Tab S9. Uprzedzam lojalnie: nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia.

Samsung Galaxy Watch 6 prawie się nie zmienił

Z największych zmian: Galaxy Watch 6 nieco urósł. A może raczej urósł jego ekran.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Podobnie jak rok temu, zegarek Samsunga dostępny będzie w dwóch wersjach: Watch 6 oraz Watch 6 Classic. Obydwa będą dostępne w dwóch rozmiarach:

Galaxy Watch 6 40 mm

Galaxy Watch 6 44 mm

Galaxy Watch 6 Classic: 43 mm

Galaxy Watch 6 Classic: 47 mm

Mimo z grubsza niezmienionych gabarytów, nowe zegarki zyskały odchudzone o przeszło 1,5 mm ramki, co przełożyło się na znaczne zwiększenie rozmiarów wyświetlacza. Dla przykładu, Galaxy Watch 6 40 mm ma ekran 1,31” zamiast 1,19”, jak miało to miejsce rok temu.

Wizualnie zmieniło się… no cóż, w zasadzie to nic. Jedynie większy Galaxy Watch 6 Classic odznacza się powrotem do kultowego, obracanego bezela, którego zabrakło rok temu, ale zmian wizualnych jest tak niewiele, że teraz można go pomylić z Galaxy Watch 4 Classic. Gdyby położyć nowe zegarki obok starych, to dałoby się je odróżnić wyłącznie dzięki nowym wariantom kolorystycznym oraz nowemu, materiałowemu paskowi, rzekomo „zoptymalizowanego pod kątem snu”. Skoro o paskach mowa, to Samsung w końcu dogonił konkurencję i zaimplementował nowy sposób demontowania paska przy użyciu wygodnego przycisku. Tu warto wspomnieć, że Galaxy Watch 6 domyślnie będzie sprzedawany z paskiem sportowym, zaś wariant Classic z paskiem z „hybrydowej eko-skóry”. Pasek materiałowy będzie do dokupienia opcjonalnie.

Jeśli chodzi o funkcje, to z tego, jak rozumiem przedpremierową prezentację dla dziennikarzy, nowym zegarkom przybyło wyłącznie powiadomienie o nieregularnym rytmie serca. Ze wszystkich liczących się producentów smartwatchy chyba tylko Samsung nie miał takowego, więc to zmiana jak najbardziej na plus, ale nieco spóźniona. Trafi ona również drogą aktualizacji do starszych zegarków. W interfejsie zaszły też pomniejsze zmiany po stronie UI (np. nowy kontroler aparatu), ale jeśli chodzi o istotne funkcjonalności, zmian jest tyle, co nic.

Nieco zmieniły się za to „bebechy” zegarków. Procesor pozostał bez zmian, ale zwiększono mu taktowanie i dorzucono RAM-u (z 1,5 GB do 2 GB). Mam nadzieję, że przełoży się to na lepsze działanie interfejsu, bo Wear OS na zegarkach Samsunga pozostawia w tej materii nieco do życzenia. Jeszcze więcej pozostawia czas pracy i tu zaszła potencjalnie wielka zmiana, bo w każdym wariancie ogniwom przybyło nieco mAh:

Galaxy Watch 6 40 mm – 300 mAh zamiast 284 mAh

Galaxy Watch 6 44 mm – 425 mAh zamiast 410 mAh

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm – 300 mAh zamiast 247 mAh

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm – 425 mAh zamiast 361 mAh

Widać, że zwłaszcza największy z wariantów zyskał spory zapas energii. Nie spodziewałbym się, że przełoży się to nagle na fenomenalny czas pracy, jak w Huawei czy Garminach, ale może w końcu zegarki Samsunga pozwolą na dwa dni pracy z monitorowaniem snu włącznie.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 6 – cena i dostępność

Nowe zegarki Samsunga trafią do przedsprzedaży już dziś, 26 lipca 2023 r. Kupując zegarek w przedsprzedaży możemy zyskać nawet 450 zł dzięki promocji „odkup lub zwrot” starego urządzenia oraz otrzymać dodatkowy, materiałowy pasek. Oficjalna sprzedaż w sklepach ruszy 11 sierpnia w następujących cenach:

Galaxy Watch 6. Kolory: czarny, srebrny, złoty

44 i 46 mm – 1599 zł

40 mm – 1499 zł

Galaxy Watch 6 LTE

44 – 1849 zł

40 mm – 1699 zł

Galaxy Watch6 Classic. Kolory: czarny i srebrny

43 mm – 1849 zł

47 mm – 2049 zł

43mm LTE – 2149 zł

47 mm LTE – 2299 zł

W tabletach Galaxy Tab S9 zmian trzeba szukać pod lupą

I to całkiem dosłownie, bo zmian nie widać na pierwszy rzut oka. Nowe tablety ponownie będą dostępne w trzech rozmiarach:

Galaxy Tab S9 11”

Galaxy Tab S9+ 12,4”

Galaxy Tab S9 Ultra 14,6”

Każdy z tabletów otrzymał w tym roku wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, a do wykorzystania pełnego potencjału tych wyświetlaczy będzie można użyć nowego piórka S Pen Creator Edition z wymiennymi końcówkami rysika, wykonanego z miękkiego materiału, który ma zapewnić lepszy chwyt.

Samsung Galaxy Tab S9

Konstrukcyjnie zmieniło się tyle, że nowe tablety oferują odporność na pył i wodę według standardu IP68, a najmniejszy Tab S9 schudł też o 0,4 mm i ma teraz 5,9 mm grubości, podczas gdy Tab S9 ma 5,7 mm a Tab S9 Ultra – 5,5 mm.

Najbardziej istotna zmiana zaszła pod maską. Każdy z nowych tabletów będzie pracował pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 8 gen. 2. Galaxy Tab S9 będzie też dostępny w wariantach 8/12 GB RAM i 128/256 GB miejsca na dane, podczas gdy w droższych modelach standardem będzie 12 GB RAM, zaś najmocniejszy Tab S9 Ultra może mieć nawet 16 GB RAM-u i 1024 GB miejsca na dane. Każdy dostępny będzie też w wariancie eSIM obsługującym łączność 5G.

Do każdego z tabletów będziemy mogli też dokupić osobno dedykowaną klawiaturę, przekształcającą Galaxy Taba w mini-laptop.

Samsung Galaxy Tab S9 – cena i dostępność

Podobnie jak wszystkie zaprezentowane dziś nowości, tablety również trafią do sprzedaży 11 sierpnia, a już dziś rozpocznie się ich przedsprzedaż. Tu również możemy zaoszczędzić 450 zł w ramach promocji „odkup lub zwrot”, a tablety kupimy w następujących cenach:

Galaxy Tab S9. Kolory: beżowy, szary

8/128 Wi-Fi – 3999 zł

12/256 Wi-Fi -4699 zł

12/256 5G – 5399 zł

Galaxy Tab S9 Plus

12/256 Wi-Fi – 4999 zł

12/512 Wi-Fi – 5699 zł

12/256 5G – 6399 zł

Galaxy Tab S9 Ultra

12/256 Wi-Fi – 5999 zł

12/512 Wi-Fi – 6699 zł

16/1024 Wi-Fi – 7999 zł

12/512 5G – 7399 zł

16/1024 5G – 8699 zł

Fot.: Arkadiusz Dziermański