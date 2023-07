Home Tech Seria Xiaomi 14 sięgnie po najpotężniejszego Snapdragona. Nadchodzą prawdziwe bestie

Wkroczyliśmy już w drugą połowę roku, a to oznacza odliczanie do kilku ważnych premier, do których z pewnością trzeba zaliczyć flagową serię Xiaomi. Do tej pory na ich temat mówiło się stosunkowo niewiele, ale dzięki najnowszemu przeciekowi, smartfony Xiaomi 14 mają przed nami odrobinę mniej tajemnic.