Traficar Ogarniam – posprzątasz samochód, dostajesz rabat. Czy taka promocja ma sens?

Zadbaj o samochód i zgarnij rabat w Traficar Ogarniam

Jeśli kiedyś mieliście okazję korzystać z carsharingu to pewnie wiecie, że z czystością wynajmowanych aut, delikatnie mówiąc, bywa różnie. Nie tak dawno miałem okazję jechać Traficarem, w którym porozrzucane frytki były najmniejszym problemem. Najchętniej rozłożyłbym folię na siedzenie.

Trudno jest winić firmę za to, że niektórzy ludzie to świnie, które nie dbają o cudzą, a w tym przypadku w zasadzie wspólną własność. Jeśli wynajmujemy auto krótko po tym, jak ktoś zrobił chlew we wnętrzu, operator nie jest w stanie nic z tym zrobić. Traficar wymyślił ciekawy sposób na to, aby zachęcić wynajmujących do dbania o wynajmowane samochody i ruszył z programem Traficar Ogarniam.

Jak działa Traficar Ogarniam?

Z programu może skorzystać każdy, kto ma chęć do niego dołączyć. Wymaga to jedynie pobrania testowej wersji aplikacji, o czym za moment. Program polega na wykonaniu czynności serwisowej, czyli sprzątaniu, tankowaniu lub przestawieniu auta do wybranej strefy.

Sprzątanie dotyczy mycia i odkurzania aut na stacjach Orlen. Opłatę za korzystanie z urządzeń sprzątających (trzy żetony) regulujemy za pomocą karty paliwowej znajdującej się w aucie i PIN-u wygenerowanego w aplikacji. Tankowanie chyba nie wymaga tłumaczenia, natomiast przestawienie dotyczy przeparkowania auta do wyznaczonej strefy, a pokonany dystans musi wynosić co najmniej 1 km.

Za wykonaną czynność otrzymujemy ocenę. W przypadku sprzątania, trzech kolejnych użytkowników wypożyczających dane auto, zostanie poproszonych o ocenę w 3-stopniowej skali. Tankowanie i przestawianie jest oceniane automatycznie zerojedynkowo przez automat. Dwie negatywne oceny pod rząd blokują uczestnictwo w programie na 30 dni.

Rabat na przejazdy za wykonane czynności jest przyznawany po otrzymaniu minimum 3 ocen i pojawia się na koncie w ciągu maksymalnie 48 godzin od serwisowania. Niestety regulamin programu nie precyzuje, o jakich zniżkach mówimy poza tym, że otrzymane rabaty się sumują i można je wykorzystać w ciągu 30 dni.

Aby dołączyć do programu należy pobrać wspomnianą testową wersję aplikacji na iOS lub Androida.

Czy ta usługa ma sens?

Traficar Oragniam to na pewno coś nowego na rynku. Można powiedzieć, że w ten sposób wyręczamy firmę w jej obowiązkach, ale z drugiej to typowe coś za coś, a o ile rabaty będą uczciwe, usługa ma szanse powodzenia. Bo jeśli będzie to coś w stylu – złotówka rabatu za umycie auta, to zdecydowanie nie tędy droga.

Chętnych na skorzystanie z programu raczej nie zabraknie. Zapewne znajdą się osoby, które umyją czy zatankują samochód dla rabatu, z nudów, ale pewnie też znajdą się tacy, którzy uznają, że w ten sposób zrobią coś dla innych i przyczynią się dla ogółu. Jeśli komfort podróżowania użytkowników ma się dzięki temu zwiększyć, motywacja nie ma znaczenia.