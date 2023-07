W Ukrainie jak w Mad Maxie. Stworzyli szalone narzędzie zniszczenia, w które trudno uwierzyć

Walka z dronami nie jest łatwa. W Ukrainie sześć połączonych ze sobą kabarinów AK-74 ma w tym pomóc

W miarę jak bezzałogowe systemy powietrzne (BSP) stają się coraz bardziej powszechne, przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie stwarzają, stało się najwyższym priorytetem dla sił zbrojnych na całym świecie. Tak więc oto w swoim szalonym, choć jednocześnie ciekawym pokazie pomysłowości, ukraińskie siły zbrojne opracowały działo przeciw dronom, łącząc ze sobą sześć karabinów AK-74. To unikalne i stosunkowo tanie rozwiązanie bojowe w segmencie broni przeciwlotniczych może wydawać się żartem, ale jako że 1 kwietnia jest już za nami, warto odpowiedzieć, czy ma w ogóle sens.

🔥🇺🇦🇷🇺 Un cañón antiaéreo improvisado de las Fuerzas Armadas de Ucrania a partir de 6 AK-74. pic.twitter.com/du42rJl2iu — Camarada Fibrik (@Fibrik_Oficial) July 7, 2023

Ten “nowy system przeciwlotniczy” w rękach ukraińskich żołnierzy jest tak prosty, jak możecie sobie wyobrażać. Obejmuje sześć połączonych ze sobą karabinów AK-74, które będąc modyfikacjami doskonale znanych na całym świecie karabinów AK-47, mogą słać pociski 39 mm na setki metrów, zachowując ich najwyższą skuteczność na dystansie do 500 metrów. Ich szybkostrzelność teoretyczna wynosie do 650 strzałów na minutę, a prędkość początkowa pocisku 900 metrów na sekundę. Wyjątkowe jest to, że te sześć połączonych ze sobą karabinów AK-74 na swojego rodzaju pałąku, strzela jednocześnie (ich spusty zostały połączone), czym Ukraińcy zapewniają sobie szersze pole rażenia danych celów.

Patrząc racjonalnie na tego typu sprzęty, można zastanawiać się, czy zdolny strzelec nie będzie mógł pochwalić się wyższą celnością z jednym tylko karabinem i odpowiednim celownikiem. W praktyce jednak broń ta powstała nie po to, aby zwalczać siły lądowe, a zestrzeliwać drony, czyli małe bezzałogowce, śmigające szybko nad głowami żołnierzy w bliskim dystansie. W gruncie rzeczy samo wypatrzenie drona na niebie jest wyzwaniem, a co dopiero trafienie go w ruchu z broni, której pociski podczas strzelania w niebo mają zupełnie inny tor lotu od pocisków wystrzeliwanych z tradycyjnych systemów przeciwlotniczych.

Ukraińcy znaleźli swoim szalonym projektem rozwiązanie tego problemu. Zamiast mieć nadzieję, że jeden pocisk z jednego karabinu trafi drona przeciwnika, postanowili pomnożyć te szanse sześciokrotnie i tak oto powstało to unikalne połączenie. Działanie systemu jest z kolei prozaiczne – strzelec namierza drona celownikiem na wspólnym wysięgniku zamontowanym na stelażu naziemnym i pociąga za “wspólny spust”, posyłając w jego stronę skoncentrowaną serię pocisków. Na nagraniu widać jednak, że jest to unikalny “system broni”, bo tuż obok próby zestrzelenia BSP podejmuje żołnierz z tradycyjnym karabinem.

