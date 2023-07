Paskudna tajemnica systemu Patriot. Niszczyciel rosyjskiego lotnictwa ma coś na sumieniu

Ukraina wykorzystała błędnie systemy Patriot? USA mogą na to krzywo popatrzeć

W trwającym już od prawie półtora roku wysiłku wspomagania zbrojnie Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji, państwa NATO ciągle przesuwają granicę tego, jak wesprą broniący się kraj. USA wysuwa się w tej pomocy na czele, jako mocarstwo, które ma dostęp do niewyobrażalnego wręcz arsenału, co potwierdza m.in. przekazanie Ukrainie systemów przeciwlotniczych Patriot. To one obroniły Kijów, czyli stolicę kraju, przed masowym nalotem dronów i pocisków, a na dodatek zniszczyły mit hipersonicznego pocisku Rosji nie do zestrzelenia, którego to po prostu zestrzeliły. Okazuje się jednak, że ich rola mogła być znacznie większa w tym konflikcie.

Szczególnie cenna broń to ta, która umożliwia Ukrainie przeprowadzanie ataków na odległe rosyjskie cele. Dlatego właśnie USA tak zwlekało z dostawami wyrzutni HIMARS, a następnie coraz to bardziej zaawansowanych pocisków, które wkrótce mają objąć nawet niewyobrażalnie zaawansowane pociski ATCMS o zasięgu skutecznym do 300 km. Tego typu bronie są o tyle problematyczne z punktu widzenia USA, że mogą doprowadzić do dalszej eskalacji wojny, kiedy zostaną użyte nie wedle jasno określonych reguł, wśród których wyróżnia się zwłaszcza jedna – broń nie może zostać wykorzystana do atakowania celów na terytorium Rosji i nie naruszać rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

One of the worst days ever for the Russian Air Force: Today, at least 4 aircraft- an Su-34 strike jet, an Su-35 fighter and two Mi-8 helicopters, were shot down by anti-air missiles over Bryansk Oblast within Russia.



So far it is unclear what kind of missiles were used. pic.twitter.com/LjipZShRWC — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 13, 2023

Tyle tylko, że 13 maja doszło do pięciu interesujących zestrzeleń rosyjskich śmigłowców oraz myśliwców. Zestawienie zestrzelonych wtedy maszyn otworzył śmigłowiec Mi-8, który został trafiony pociskiem w pobliżu miasta Klintsy, około 50 kilometrów na północ od granicy z Ukrainą. Drugie zestrzelenie przypadło na bombowiec uderzeniowy Su-34, który rozbił się w pobliżu wsi Istrovka, czyli niecałe 30 kilometrów od granicy z Ukrainą. Trzecie zestrzelenie obejmowało również śmigłowiec Mi-8 i to w tym samym rejonie, czwarte myśliwiec Su-35, a piąte (o którym mówiło się najmniej) ponownie rosyjski helikopter. Każde zestrzelenie miało miejsce w przestrzeni powietrznej Rosji.

The Air Force of the Ukrainian Armed Forces released a video for the Anti-Aircraft Missile Forces Day. It showed the Patriot complex with notes about the three helicopters shot down on May 13 — that day in the Bryansk region of Russia, there was a mass fall of aircraft. The… pic.twitter.com/VixgWTllgB — Feher_Junior (@Feher_Junior) July 3, 2023

Wtedy nie wiedzieliśmy, co było odpowiedzialne za te zestrzelenia, bo wersja z awarią rosyjskich systemów przeciwlotniczych zwyczajnie się nie kleiła, ale najpewniej poznaliśmy rozwiązanie tej tajemnicy. Powyżej możecie obejrzeć nagranie, które ma za zadanie uczcić obchody Dnia Przeciwlotniczych Sił Rakietowych Sił Zbrojnych Ukrainy, a na jednym z kadrów przedstawiających bok baterii systemu Patriot, który zawiera listę udanych zestrzeleń. Tak się składa, że znalazły się na niej trzy rosyjskie maszyny, bo dwa myśliwce i trzy helikoptery z datą wskazującą na 13 maja 2023 roku. Teraz pozostaje tylko pytanie, czy tak oczywiste przyznanie się do winy, będzie miało jakieś konsekwencje dla Ukrainy.

