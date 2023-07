Urządzenie, które łączy możliwości różnych źródeł energii. To sprawa życia i śmierci

Wyobraź sobie potężny i mobilny system sieci, który bezproblemowo integruje różne źródła energii, takie jak energia wodna, słoneczna, wiatrowa, a nawet małe jądrowa w urządzeniu wielkości standardowej przyczepy samochodowej. To w pełni funkcjonalna mikrosieć, a dokładniej Relocatable Resiliency Alternative Power Improvement Distribution Microgrid in a Box (RAPID MIB).

Urządzenie na czasy kryzysu

MIB może płynnie koordynować dystrybucję energii elektrycznej dla małej wioski, bazy wojskowej lub – w przypadku katastrofy – szpitala lub innego krytycznego budynku infrastruktury. Projekt powstał we współpracy z przemysłem prywatnym i klientami rządowymi. Wczesna wersja Microgrid in a Box została już wdrożona do użytku wojskowego w Kuwejcie.

Chociaż opracowaliśmy wiele z nich do zastosowań wojskowych, zwłaszcza w bazach zagranicznych, gdzie duża część infrastruktury jest nietrwała lub półtrwała, Microgrid in a Box może być również wykorzystywana do obsługi awarii lub podstawowych usług podczas katastrofy. Ponieważ Microgrid in a Box jest łatwy w demontażu i przenoszeniu, omija potrzebę budowy i umożliwia nam bardziej efektywną pracę z generatorami diesla – a nawet zastąpienie ich technologiami bezemisyjnymi, takimi jak energia jądrowa, słoneczna i te, które działają na czystych paliwach. dr Kurt Myers z Idaho National Laboratory

Mimo iż budowano mikrosieci o podobnych możliwościach w przeszłości, jest to pierwszy przenośny system na taką skalę ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami sterowania i specyfikacjami. Mikrosieć może zarządzać około 250 kW energii elektrycznej i działać zarówno w standardowych systemach elektrycznych USA, jak i Wielkiej Brytanii. Dla porównania, budynek Center for Advanced Energy Studies w Idaho Falls wymaga średnio około 350 kW.

Moglibyśmy zasilać około dwóch trzecich tego budynku przez pewien czas, w zależności od zasobów energii wykorzystywanych podczas integracji. To byłoby jak mały szpital lub krytyczna część dużego szpitala. dr Kurt Myers

To, co sprawia, że Microgrid in a Box jest naprawdę wyjątkowy, to jego elastyczność w zarządzaniu i koordynowaniu wytwarzania energii elektrycznej z dowolnej liczby źródeł, w tym energii słonecznej, wiatrowej, jądrowej lub generatora diesla, przy jednoczesnej współpracy z siecią elektryczną.

Podczas symulowanej awarii sieci elektrycznej Microgrid in a Box połączył moc z elektrowni wodnej, demonstrując swoją sprawność w tak zwanym “blackstart”, czyli skomplikowanego procesu ponownego uruchamiania i zasilania jednostek wytwarzania energii, linii przesyłowych i systemów dystrybucji po awarii zasilania lub rozległej przerwie w dostawie prądu. Ta udana demonstracja rozpaliła nadzieję, że wiele innych społeczności wiejskich dysponujących podobnymi zasobami może przetrwać przeciwności losu. Pierwszy komercyjny MIB został uruchomiony na rzece Fall River, ale w kolejce już czekają następne systemy.