Życie na Marsie? Łazik Perseverance natrafił na zadziwiające sygnały

Czerwona Planeta, choć obecnie zdecydowanie nie stanowi idealnego miejsca do życia, w przeszłości mogła w znacznie większym stopniu przypominać Ziemię. Prawdopodobnie występowały tam rzeki, jeziora i oceany, a grubsza atmosfera mogła zapewniać lepszą ochronę przed promieniowaniem. Nic więc dziwnego, że w kontekście tych informacji coraz częściej pojawiały się przypuszczenia na temat hipotetycznego życia dawniej występującego na Marsie.

Bez konkretnych dowodów takie rewelacje pozostają jednak wyłącznie przypuszczeniami. Może się to zmienić dzięki łazikowi Perseverance. Sześciokołowy pojazd wylądował na miejscu w lutym 2021 roku i od ponad dwóch lat zajmuje się eksploracją Czerwonej Planety. Zdążył już dostarczyć wielu informacji na temat panujących tam warunków, lecz te najnowsze – związane z analizą próbek gleby – mogą okazać się szczególnie istotne.

Ekspertyzy zostały wykonane z użyciem instrumentów znajdujących się na pokładzie łazika należącego do NASA. To właśnie one pozwoliły na przeprowadzenie analizy spektroskopowej, która wykazała, iż cząsteczki organiczne mogą powszechnie występować na Marsie. Chodzi między innymi o sygnały wskazujące na obecność węglowodorów, które wchodzą w skład tamtejszych skał.

Łazik Perseverance dokonał analizy spektroskopowej próbek zebranych z dwóch różnych marsjańskich formacji, znanych jako Máaz i Séítah

O szczegółach na temat zebranych informacji czytamy na łamach Nature. Autorzy mówią o najmniej czterech różnych rodzajach sygnałów fluorescencyjnych i trzech rodzajach widma Ramana, potencjalnie organicznych. Co ciekawe, wyniki są nieco odmienne w zależności od miejsca zebrania próbek, dlatego może się okazać, że formacje Máaz i Séítah mają zgoła odmienną przeszłość.

Jak na razie nie udało się dokonać dokładnej identyfikacji cząsteczek, ale w przypadku obu formacji da się dostrzec oznaki zmian powiązanych z cyklami wodnymi. Innymi słowy, woda musiała odegrać jakąś rolę w powstawaniu tych związków, co stanowi kolejny argument dla zwolenników teorii o Marsie, który w przeszłości mógł być całkiem przyjazną dla życia planetą.

W ramach realizacji kolejnych etapów swojej misji, łazik Perseverance ma zebrać próbki z innych miejsc. Ich porównanie powinno dostarczyć jeszcze więcej informacji na temat tego, jak mogła zmieniać się Czerwona Planeta. Jeśli substancje organiczne będą powszechne także w pozostałych lokalizacjach, to będzie to stwarzało obiecującą szansę w kontekście analizy próbek, które trafią na Ziemię. Gdyby zawierały one takie związki, to naukowcy będą mieli wielkie powody do radości i ogromne pole do popisu.