Akumulatory litowo-jonowe mogą iść w odstawkę. Powstała dla nich alternatywa

Autorami projektu są naukowcy z Uniwersytetu Edith Cowan. To właśnie oni wprowadzili szereg modyfikacji w akumulatorach cynkowo-powietrznych, za sprawą których stały się one przydatne w kontekście różnych zastosowań – także do zasilania elektrycznych samochodów.

Skąd zachwyty? Muhammad Rizwan Azhar, który kierował badaniami w tej sprawie, zauważa, że struktury opracowane przez jego zespół cechowały się tak wysoką wydajnością, że stłumiły wewnętrzną rezystancję akumulatorów. Co więcej, ich napięcie było bliskie napięcia teoretycznego, dzięki czemu możliwe było uzyskanie wysokiej szczytowej gęstości mocy i długiej stabilności.

Baterie cynkowo-powietrzne posiadają cynkową elektrody ujemnej i powietrzną elektrodę dodatnią. I choć wydaje się to sensownym zamiennikiem dla akumulatorów opartych na licie, to do tej pory najwięcej problemów wynikało z niskiej wydajności elektrod powietrznych oraz krótkiej żywotności. Ostatecznie przekładało się to na niską moc wyjściową i ograniczony zasięg.

Akumulator cynkowo-powietrzny mógłby być produkowany w łatwy i wydajny sposób, zapewniając przy tym wysoką gęstość energii oraz stopień bezpieczeństwa

Korzystając ze stosunkowo łatwo dostępnych, a dzięki temu tanich materiałów, jak na przykład węgiel czy minerały na bazie żelaza i kobaltu, australijscy badacze postanowili uporać się z problemami. W ten sposób powstały nowatorskie akumulatory cynkowo-powietrzne stanowiące realną konkurencję dla litu. Twórcy wśród największych zalet tej technologii wymieniają niski koszt produkcji, przyjazność dla środowiska, wysoką teoretyczną gęstość energii oraz wysoki stopień bezpieczeństwa. O szczegółach przeprowadzonych w tej sprawie badań możemy przeczytać na łamach EcoMat.

Postępy w zakresie projektowania i produkcji tego typu akumulatorów będą bardzo istotne. To ze względu na fakt, że rośnie popularność elektrycznych samochodów, które wymagają sprawnie działających baterii. Poza tym, nie zapominajmy o odnawialnych źródłach energii. Największym ograniczeniem stojącym na drodze do ich upowszechnienia są wciąż niewielkie możliwości z zakresu składowania takiej energii. W efekcie OZE nie są uznawane za równie niezawodne co na przykład paliwa kopalne, które można z łatwością przechowywać.

