Korzystasz z Android Auto? Koniecznie zapoznaj się z najnowszymi zmianami

Android Auto już w wersji 10.2, czyli jak uprzyjemnić słuchanie muzyki za kółkiem

Android Auto rozwija się w najlepsze i najnowsza aktualizacja jest tego kolejnym potwierdzeniem. Ledwie kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku prawie 200 mln samochodów doczeka się nowego, przeprojektowanego Android Auto, rozszerzającego znacznie obsługę z poziomu ekranu samochodu, a niedawno poznaliśmy szczegóły trzech najnowszych nowinek w wersji 10.2.

Android Auto niezmiennie pozostaje fenomenalną aplikacją, która umożliwia korzystanie z funkcji smartfona na wyświetlaczu samochodu. Jej rozwój jest podyktowany ciągłym dążeniem do ulepszania ogólnych wrażeń i dostępnych funkcji, które sprawiają, że jazda jest przyjemniejsza i wygodniejsza. Świetnym tego przykładem jest wprowadzona właśnie poprawiona integracja z Asystentem Google, którego można teraz używać do kontrolowania większej liczby elementów swojego samochodu, bo klimatyzacji, świateł, zamków oraz szyb. Asystent jest też w stanie zapewnić informacje na temat poziomu naładowania akumulatora, ciśnienia w oponach, czy poziomu oleju.

Właścicieli elektrycznych samochodów ucieszy możliwość zamiany wyświetlania stacji paliw na rzecz stacji ładowania w Mapach Google lub Waze, co zapewnia bezpośrednio możliwość podejrzenia m.in. tamtejszych cen. Jednak tą największą nowością jest narzędzie do wyszukiwania muzyki, które to pozwala znaleźć ulubione utwory w różnych aplikacjach (np. Google Play Music, YouTube Music, czy Spotify), ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy samochód jest zaparkowany, a to ze względów bezpieczeństwa.

W ogólnym rozrachunku aktualizacja Android Auto 10.2 powinna już być dostępna w Google Play dla smartfonów z systemem Android 8.0 lub nowszym. Jeśli nadal nie macie możliwości jej pobrania, to musicie nieco poczekać, aby nadeszła “kolej” na was. Nie rewolucjonizuje wprawdzie swoich możliwości, ale jest kolejną ważną cegiełką, która uprzyjemnia korzystanie z systemu infotainment w samochodzie po integracji ze smartfonem.