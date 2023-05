Android Auto z kolejnymi nowościami. Kierowco, bądź gotowy

Dojazd do pracy, do sklepu, na wycieczkę czy po dzieci – kierowcy spędzają naprawdę dużo czasu w samochodzie. Google zdaje sobie z tego sprawę i chce pozwolić, by ten czas mógł być wykorzystany w jeszcze lepszy sposób. Dzięki większym ekranom i bardziej zaawansowanej technologii w pojazdach możliwe jest dodawanie nowych funkcji i aplikacji, które to umożliwią. A wszystko to przy jednoczesnej dbałości o to, by nadal taka jazda była bezpieczna.

Spędzasz w samochodzie dużo czasu? Te nowości Android Auto powinny ci się spodoba

Do końca tego roku przeprojektowany Android Auto znajdzie się w prawie 200 milionach samochodów na całym świecie, przynosząc ze sobą wiele funkcji, które do tej pory dostępne były tylko na smartfonach. Dzięki aktualizacji ekran w aucie będzie można wykorzystać do obsługi tysięcy aplikacji do multimediów, wiadomości, nawigacji parkowania czy ładowania i to bez potrzeby sięgania po telefon.

Osoby, które pracują zdalnie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach online i to bez odrywania wzroku od drogi. Google podjął współpracę z innymi firmami, by wprowadzić do Android Auto obsługę takich komunikatorów, jak Microsoft Teems, Webex czy Zoom. Będzie można dołączyć do nich bezpośrednio z poziomu systemu, a przeprojektowany pulpit pozwoli cały czas korzystać z nawigacji, nawet podczas spotkania. Takie rozwiązanie spodoba się tym wszystkim osobom, które muszą być stale dostępne „pod telefonem”, a jednocześnie nie muszą całego dnia spędzać w biurze.

Bardzo przydatną nowością będą też inteligentne odpowiedzi, czyli funkcja, która pozwoli odpowiedzieć na wiadomość korzystając z kilku dostępnych opcji, takich jak: „OK”, „Jestem zajęty” czy „Prowadzę”. Ich obsługa będzie bardzo prosta i wystarczą zaledwie dwa kliknięcia na ekranie, więc kierowca nie będzie się zbytnio rozpraszał podczas jazdy. Ta funkcja pojawi się w Android Auto w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Jednak zwiększenie produktywności kierowców to nie jedyne, co chciał osiągnąć Google. W końcu kierowcy też należy się jakaś rozrywka, dlatego do Android Auto zostanie dodany dostęp do YouTube. Sądząc po tym, co pisze gigant na swoim blogu, można przypuszczać, że oglądanie filmów w serwisie będzie możliwe tylko wtedy, gdy samochód będzie zatrzymany. To akurat bardzo dobra decyzja i świetne rozwiązanie, dla osób, które często stoją w korkach. Takie rozwiązanie będzie wdrażane w pojazdach wybranych partnerów (m.in. Volvo i Polestar) w ramach bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Skoro nadal jesteśmy przy rozrywce, to samochody z wbudowanym Google dostaną GameSnacks z dostępem do takich tytułów, jak Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR i My Talking Tom Friends.

Nie zabrakło też usprawnień dla pojazdów elektrycznych. Nowe funkcje pojawią się za pośrednictwem aplikacji Waze w Android Auto i na samochodach z wbudowanym Google. Tutaj można liczyć na taką nowość, jak możliwość wyszukiwania stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w pobliżu lub na wyznaczonej trasie) z informacjami, czy obsługiwana jest kompatybilna wtyczka.

Warto też wspomnieć, że Waze dostępny będzie nie tylko na Android Auto, ale też w Google Play, dzięki czemu wszystkie samochody z wbudowanym Google będą mogły z niego korzystać. Kolejni kierowcy dostaną więc dostęp do ulubionych funkcji nawigacji, takich jak raporty w czasie rzeczywistym o korkach i zamkniętych drogach, bezpośrednio na wyświetlaczu samochodu.

Nowości wdrażane będą stopniowo, dlatego kierowcy powinni wypatrywać stosownych aktualizacji. Pierwsze powinny pojawić się już niedługo.