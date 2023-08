Armia USA szykuje się do konfliktów przyszłości. Oto jak zyska przewagę nad wrogami

Konflikt przyszłości będzie pokazem nowych technologii oraz zwinniejszych formacji pancernych dla Armii USA

Jak będą wyglądały konflikty przyszłości? Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, patrząc z jednej strony na sytuację za naszą wschodnią granicą, a z drugiej na rozwój technologii wojskowej, który postępuje w ekspresowym wręcz tempie. Armia USA musi jednak tę odpowiedź poznać, aby utrzymać swoją przewagę nad potencjalnymi wrogami i najpewniej już ją zna, patrząc po tym, jakie plany ma już dziś.

Armia aktywnie dąży do połączenia załogowych i bezzałogowych platform, które są zwinne, śmiercionośne i zdolne do przetrwania, a jednocześnie połączone za pośrednictwem wielkiej bezpiecznej sieci. Jednym z bardziej precyzyjnie określonych celów w tym zakresie jest opracowanie czołgów przyszłości, które będą lżejsze i szybsze, a jednocześnie zdolne do ciężkiej walki zmechanizowanej. Nie jest to jednak łatwe do osiągnięcia, bo znalezienie właściwej równowagi między zdolnością do przetrwania, szybkością i niszczycielskim potencjałem jest trudnym zadaniem, ale Armia USA ma robić w tym zakresie postępy, badając różne podejścia.

Można powiedzieć, że aktualnie Amerykanie chcą wykorzystywać szybsze, lżejsze i jeszcze lepiej skomunikowane formacje pancerne, które dodatkowo mogą współpracować ze sprzętami bezzałogowymi. Dlatego właśnie dążenie do opracowania sposobu na branie udziału w “konflikcie przyszłości” obejmuje trójstronne podejście, bo zwiększenie odporności na zagrożenia przy jednoczesnym zastosowaniu lżejszych materiałów, rozwinięcie mobilnych platform pokroju Mobile Protected Firepower oraz dopracowanie bezzałogowców działających w różnych domenach.

Cel jest więc prosty, Armia USA chce wykorzystać nowe technologie i bezzałogowce, aby odróżnić nowe formacje pancerne od tych aktualnych, czego częścią jest rozwój zarówno czołgu Abrams, jak i pojazdu Optionally Manned Tank, czyli potencjalnego zamiennik Abramsa. Sprzęt nie ma być jednak wszystkim, bo tego typu transformacja wymaga jednocześnie szeroko zakrojonej analizy, zrozumienia zastosowań nowych technologii i ustanowienia nowych wymagań operacyjnych.

Optionally Manned Tank

Wielką rolę w tych zmianach odegra proces zarządzania oprogramowaniem oraz danymi, który umożliwi m.in. możliwość zbierania danych z wielu czołgów na polu bitwy oraz ich analizy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tego typu postępowanie jest w stanie znacząco zwiększyć świadomość sytuacyjną na froncie oraz skrócić czas od wykrycia do zniszczenia celu. Przynajmniej na papierze, bo to, jak będzie to wyglądać i sprawdzać się w rzeczywistości, to już zupełnie inna kwestia.

