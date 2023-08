Najjaśniejsza i największa pełnia w tym roku. Błękitny superksiężyc nadchodzi

Największy Księżyc w roku wzejdzie na nocne niebo 30 sierpnia. Jak zawsze podczas pełni Księżyc będzie widoczny (oczywiście, o ile pogoda pozwoli) przez całą noc. Nie ma w tym akurat nic dziwnego, bowiem podczas pełni Księżyc znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. A więc gdy tylko Słońce zajdzie na zachodzie, Księżyc pojawi się na wschodzie.

Oczywiście nazwa „błękitny superksiężyc” brzmi ekscytująco, ale warto tutaj przypomnieć, do czego tak naprawdę się odnosi. Przede wszystkim księżyc nie będzie w ogóle błękitny, nie ma żadnego procesu, który mógłby nagle zmienić barwę Księżyca na nocnym niebie. Po prostu drugą pełnię w tym samym miesiącu nazywa się zwyczajowo tzw. kalendarzową błękitną pełnią. Takie pełnie zdarzają się średnio co dwa-trzy lata.

Dlaczego superksiężyc jest super?

Kwestia superksiężyca to drugi aspekt tej sensacyjnie brzmiącej nazwy. Choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo się starali, nigdy nie zobaczymy gigantycznego Księżyca na nocnym niebie. To nawet dobrze, bo to by oznaczało, że jakiś przelatujący obiekt (np. masywna planeta swobodna) przeleciał w pobliżu układu Ziemia-Księżyc, zaburzył go grawitacyjnie i czeka nas zagłada. To mogłaby być dla wielu z nas zbyt wielka cena za to, że uda nam się zobaczyć gigantyczny Księżyc.

Rzeczywistość jest nieco mniej ekscytująca. Księżyc krążąc wokół Ziemi po orbicie eliptycznej, bezustannie zbliża się do niej na odległość od 356 000 w perygeum i oddala na 407 000 kilometrów w apogeum. Siłą rzeczy, obserwowany z Ziemi staje się nieznacznie większy gdy jest w odległości 354 000 km niż gdy jest 40 000 km dalej. Jeżeli akurat mamy do czynienia z pełnią w czasie, gdy Księżyc znajduje się w perygeum swojej orbity, mamy do czynienia z superksiężycem. Tym razem, 30 sierpnia w trakcie pełni Księżyc znajdzie się 357 344 km od Ziemi i będzie to najbliższa pełnia w tym roku. Co ciekawe na drugim miejscu jest pełnia z 1 sierpnia, kiedy to Księżyc znajdował się 186 km dalej.

Druga sierpniowa pełnia Księżyca rozpocznie się wschodem Księżyca o godzinie 19:45. Górowanie na nocnym niebie przypadnie naturalnie na północ, a Księżyc zniknie na zachodzie o godzinie 4:06. Warto zaznaczyć, że są to godziny wyliczone dla Warszawy. W innych miejscach Polski godziny te będą się nieznacznie od tego różnić.

Warto jednak spróbować złapać sam wschód Księżyca, bowiem nie jesteśmy przyzwyczajeni, ani przystosowani do oceny odległości czy rozmiarów na nieboskłonie. Natomiast tarcza Księżyca w pełni widziana na tle horyzontu, drzew czy budynków zazwyczaj wygląda imponująco. W czasie superpełni efekt może być naprawdę warty uwagi. I to wszystko za darmo, bez subskrypcji, na koszt Natury. Trzeba korzystać.