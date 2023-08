Co ze słynnym nadprzewodnikiem? Poznaliśmy przełomowe fakty w tej sprawie

Nadprzewodnictwo zapewnia szereg korzyści, ponieważ pozwala między innymi na transport energii bez strat czy też osiąganie magnetycznej lewitacji. Wykorzystanie go mogłoby więc obejmować szereg różnych dziedzin, takich jak chociażby energetyka, transport czy obliczenia kwantowe.

Dotychczas problemem w osiąganiu nadprzewodnictwa było to, że do osiągania tego celu potrzeba było ekstremalnych warunków w zakresie ciśnienia i temperatury. O ile z biegiem lat te pierwsze trudności udało się zwalczyć, tak konieczność utrzymania skrajnie niskich temperatur pozostawała aktualna. I właśnie wtedy o rzekomym przełomie poinformowali Koreańczycy, twierdząc, iż ich materiał, zwany LK-99, miałby stawać się nadprzewodnikiem przy wartościach powyżej zera i utrzymywać taki stan nawet w temperaturze pokojowej.

Szybko pojawiły się głosy, że doniesienia z Azji wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe. Zespoły badawcze z różnych części świata zaczęły prowadzić własne eksperymenty, próbując rozwikłać wielką zagadkę. Teraz, po długich debatach i licznych pomiarach, przyszła pora na kompleksową ocenę sytuacji. Niestety, wnioski są mało zadowalające.

Materiał znany jako LK-99 miałby stawać się nadprzewodnikiem i utrzymywać taki stan nawet w temperaturze pokojowej

Eksperci odpowiedzialni za weryfikację danych przedstawionych w formie preprintów stwierdziły, że LK-99 nadal wykazuje opór. Co więcej, podważyli też jedno z głośnych nagrań, na którym rzekomo został zaprezentowany efekt Meissnera. Takowy dotyczy sytuacji, w której pole magnetyczne generowane przez nadprzewodnik jest tak wystarczająco silny, by mógł on lewitować nad magnesem. Skąd wątpliwości? Chodzi o fakt, że nadprzewodnik, choć pozornie unosi się w powietrzu, to przez cały czas ma kontakt z magnesem.

Jednocześnie trzeba uczciwie zauważyć, że członkowie komisji weryfikacyjnej nie są w stanie jednoznacznie odrzucić twierdzeń o tym, iż LK-99 jest nadprzewodnikiem. Aby wydać ostateczny werdykt potrzebne będą ekspertyzy dotyczące oryginalnej próbki udostępnionej przez twórców tego materiału. Wtedy to mogłaby ona zostać wysłana do kilku niezależnych laboratoriów, gdzie mogłyby się odbyć szeroko zakrojone testy. Poza tym trwają starania mające na celu syntezę LK-99 w trzech różnych laboratoriach, które również przeprowadzą testy. Głosu w sprawie udzielił także Sankar Das Sarma z Uniwersytetu w Maryland.

