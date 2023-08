Ten materiał wychodzi poza trzy wymiary. Niesamowite osiągnięcie naukowców prowadzi do kwantowej rewolucji

O szczegółach całego przedsięwzięcia piszą teraz na łamach Science Advances. Najważniejszy w całej sprawie wydaje się fakt, iż materiał ten może kontrolować fale energii na powierzchni substancji stałej. Są to tzw. mechaniczne fale powierzchniowe, dzięki którym można określić, w jaki sposób wibracje rozchodzą się przez stały materiał powierzchniowy.

Dokonane postępy powinny mieć szereg implikacji dla różnych dziedzin. Mówi się przede wszystkim o usprawnieniu komputerów kwantowych, choć w grę wchodzi także projektowanie budynków, które byłyby bardziej odporne w starciach z trzęsieniami ziemi. Jak wyjaśnia główny autor badań, zazwyczaj stosowane materiały są ograniczone do trzech wymiarów z osiami X, Y i Z. Ten nowy, działający także w wymiarze syntetycznym, pozwala na kontrolowanie ścieżki fali energii. Sprawia to, że może ona przebiegać dokładnie tam, gdzie życzą sobie tego naukowcy.

Obliczenia kwantowe powinny być największymi beneficjentami postępu dokonanego przez badaczy z Uniwersytetu w Missouri. Komputery kwantowe mają gigantyczny potencjał, by zrewolucjonizować różne sfery, choć wciąż są na etapie testowania i projektowania. Dzięki nowym możliwościom, płynącym z wykorzystania nowatorskiego materiału, dokonywane postępy powinny przyspieszyć.

Materiał wychodzący poza trzy wymiary może być wykorzystywany między innymi w obliczeniach kwantowych oraz projektowaniu struktur odpornych na trzęsienia ziemi

Poza tym mówi się też o tworzeniu struktur odpornych na silne wstrząsy. Jako że około 90 procent energii trzęsienia ziemi rozchodzi się wzdłuż powierzchni, to pokrywając tym materiałem strukturę przypominającą poduszkę i umieszczając ją na powierzchni pod wybranym budynkiem, dałoby się zwiększyć jego odporność na wstrząsy. Jednocześnie trzeba zauważyć, co podkreślają sami zainteresowani, iż jak na razie ilość wyprodukowanego materiału jest niewielka, lecz powinno to ulec zmianie. Dzięki skalowalności tego procederu możliwe powinno być dostarczanie dużych ilości tej substancji, które zostaną później wykorzystane na różne sposoby.

Jeśli zaś chodzi o wspomniane syntetyczne wymiary to pojęcie to odnosi się do sposobów na przekształcenie właściwości mechanicznych w coś w rodzaju geometrycznego czwartego wymiaru. Składając kartkę papieru będziemy operowali czymś podobnym do 2D w trzecim wymiarze. Z kolei syntetyczne wymiary pozwalają wykorzystać możliwości dodatkowego wymiaru do rozszerzenia kontroli nad układem bądź tym, co przez niego przechodzi. Używając takich usprawnień do wykonywania obliczeń kwantowych naukowcy będą mogli sprawić, że faktycznie będą one wykorzystywane do praktycznych celów na dużą skalę.