Papier czy ekrany – co lepiej sprawdza się w szkole? Zapytali nauczycieli, odpowiedź jest jednoznaczna

Tegoroczna edycja programu Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 pod pewnymi względami okazała się wyjątkowa. Pierwszy raz była bowiem prowadzona w bardziej zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku, ze względu na fakt uczestnictwa w projekcie dzieci z Ukrainy. Tym bardziej aktualny wydaje się więc temat przewodni komunikacji bez przemocy i umiejętności znajdowania wspólnego języka, których formalne programy nauczania dotykają niestety stosunkowo rzadko.

W ramach trwającej rok współpracy do ponad 300 placówek szkolnych na terenie całego kraju Epson przekazał urządzenia wielofunkcyjne EcoTank L3251, umożliwiające nie tylko drukowanie, ale także kopiowanie i digitalizację papierowych dokumentów, zdjęć oraz grafik. W maszynach zastosowano ekologiczną technologię drukowania bez użycia ciepła (Heat Free). Warto wspomnieć, że na wszystkie 342 placówki biorące udział w projekcie, aż 288 pochodziło z mniejszych miejscowości, gdzie o wzbogacenie oferty edukacyjnej jest dużo trudniej.

Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 objęła swoim zasięgiem grupę 32 tys. uczniów, a w ramach działań edukacyjnych było w nią zaangażowanych 3600 nauczycieli oraz specjalistów. Rodzi się jednak podstawowe pytanie: czy w czasach postępującej digitalizacji druk nadal jest potrzebny w działaniach edukacyjnych? Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej postanowiła to sprawdzić, organizując przy okazji dodatkowe badanie poświęcone tej tematyce.

Ekran czy papier? Co wolą nauczyciele?

Na bazie 200 ankiet wypełnionych online okazało się, że dostęp do materiałów na papierze wciąż wydaje się kluczowy w systemie edukacji. Najwięcej ankietowanych (94%) sądzi, że najlepszym sposobem przekazywania wiedzy jest synergia obu środowisk pracy – cyfrowego i analogowego. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Tak jak wprowadzenie ebooków nie spowodowało zniknięcia tradycyjnych książek papierowych, tak również digitalizacja nie sprawi, że kompletnie przestaniemy używać papieru. Najlepsze będzie połączenie korzyści płynących z obu tych światów.

Ponad połowa respondentów wskazała właśnie drukarkę jako urządzenie pierwszego wyboru na lekcji. Żeby to się jednak udało, tego typu sprzęt nie może być kosztowny w eksploatacji. W grę wchodzi bowiem konieczność uzupełniania atramentu.

Dla dostarczonych przez Epsona urządzeń wielofunkcyjnych EcoTank L3251 koszt pojedynczej strony druku wynosił mniej niż 1 grosz dla czerni, i nieco poniżej 2 groszy dla druku kolorowego. Co ciekawe, w trakcie trwania programu 55% respondentów nie musiało uzupełniać pojemnika od początku roku szkolnego. Jednokrotnie zrobiło to 37,5% badanych.

A podczas tak rozbudowanych programów z pewnością jest co drukować: m.in. gazetki, pomoce dla dzieci polskich i ukraińskich czy arkusze na zajęcia wyrównawcze. Mimo postępującej digitalizacji pozycja tradycyjnego papieru i urządzeń do drukowania wydaje się więc nadal niezagrożona. Tymczasem statystyki dotychczasowych edycji programu Szkoła Myślenia Pozytywnego przedstawiają się imponująco: 1000 placówek w programie, ponad 100 000 osób objętych wsparciem, 96 ekspertów zapewniających wsparcie, 40 zrealizowanych zadań, 600 000 km przejechanych do naszych szkół i 23 000 kg wysłanych paczek. To robi wrażenie!

