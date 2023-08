Energia odnawialna całą dobę. Wielki problem wreszcie rozwiązany

Jak wyjaśniają, do magazynowania energii można wykorzystać stosunkowo tanie bloki węglowe, które są się produkować na dużą skalę. Taka bateria termiczna miałaby pozwalać na całodobowe korzystanie z energii produkowanej na przykład z wykorzystaniem farm wiatrowych czy solarnych.

Czytaj też: Niepokojący problem z fotowoltaiką doprowadzi do tragedii. W Ameryce przerywają milczenie

Było to przecież jednym z kluczowych ograniczeń. Na przykład fotowoltaika jest przydatna tylko za dnia i to przy odpowiednim stopniu nasłonecznienia, podczas gdy turbiny wiatrowe produkują energię wyłącznie w wietrzne dni i noce. Sprawia to, że nie można uznać tych źródeł za niezawodne. Amerykańscy naukowcy wiedzą, jak to zmienić, a ich propozycja prezentuje się naprawdę intrygująco.

Energia odnawialna mogłaby być przechowywana w formie ciepła, aby wykorzystać ją później w okresie zwiększonego zapotrzebowania

Rzeczone bloki mogą być podgrzewane do temperatur przekraczających 1500 stopni Celsjusza. Znane jako Antora Energy, opierają się na technologii termofotowoltaicznej, za sprawą której energia z bloków węglowych jest odzyskiwana w postaci ciepła bądź energii elektrycznej.

Czytaj też: Odnawialne źródła energii z ważną decyzją amerykańskich władz. Zyskają na tym wszyscy

Panele wykorzystywane w ramach technologii Antora Energy są zwyczajowo stosowane w klasycznej fotowoltaice, lecz w tym przypadku zostały dostrojone tak, aby mogły działać z widmem emitowanym przez ogrzewany obiekt, czyli bloki węglowe. Znajdująca się na wyposażeniu bateria termiczna pobiera energię elektryczną, przekształca ją w ciepło, które może być przechowywane. Dzięki temu można wykorzystać je do uzyskania pary i wyprodukowania energii elektrycznej. Pierwsze projekty zrealizowane w związku z tą technologią mając mieć moc 30-60 MW i powinny zostać zrealizowane w okolicach 2025 roku.