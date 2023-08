Wiemy, kiedy pojawi się iPhone 15. Apple oficjalnie zaprasza na premierę

Jak to zwykle bywa przed premierą nowych iPhone’ów, plotkom i domysłom nie ma końca, a im bliżej premiery, tym większe ich natężenie. Na szczęście po wielu miesiącach spekulacji możemy w końcu być pewni jednego: daty premiery nowego smartfona Apple. Media właśnie otrzymały oficjalne zaproszenie na Apple Event September 2023, czyli premierę nowego iPhone’a… i nie tylko.

Kiedy iPhone 15? Jest oficjalna data premiery

Jak wynika z otrzymanego właśnie przez media zaproszenia, premiera nowych iPhone’ów będzie miała miejsce 12 września, a więc już za dwa tygodnie, we wtorek. Apple zaprasza na event hasłem „Wonderlust”, co oznacza dosłownie „żądzę przygód/żądzę podróżowania”. Co się kryje pod tym hasłem?

iPhone 15 – premiera oficjalnie potwierdzona

iPhone 15 i nie tylko. Co pokaże Apple?

Oczywiście spodziewamy się premiery nowych iPhone’ów 15 w czterech odmianach: zwykłej, Plus, Pro i Pro Max. Wcześniejsze pogłoski wskazywały jeszcze na odmianę Ultra, ale nie wiadomo, czy Apple zrezygnował z tego modelu, czy być może postanowi w tym roku zmienić nomenklaturę, by ujednolicić ją względem zegarków i po prostu zastąpi model Pro Max wariantem Ultra. Więcej informacji na temat nadchodzącej premiery znajdziecie w naszych materiałach:

Na samych smartfonach jednak nie koniec. Prócz nowych iPhone’ów Apple podczas wrześniowej prezentacji pokazuje również nowe zegarki i nie inaczej będzie w tym roku. Tu jednak nie należy spodziewać się rewolucji; zarówno Apple Watch Series 9 jak i odświeżenie Apple Watcha Ultra przyniosą jedynie kosmetyczne poprawki.

Bardzo prawdopodobnym jest, iż 12 września zobaczymy też nowe modele słuchawek Apple AirPods. Z pewnością czeka nas prezentacja odświeżonych modeli w portfolio, wyposażonych w etui ładowane złączem USB-C. Jako że od 2024 r. każde urządzenie mobilne musi oferować to złącze ładowania, Apple musiał się ugiąć i zaimplementuje je nie tylko w smartfonach, ale także w innych sprzętach. Mówi się także o możliwej premierze Apple AirPods Max; od premiery pierwszej generacji minęło już sporo czasu, więc implementacja nowego złącza może być dobrą okazją, by zaprezentować drugą odsłonę nausznych słuchawek Apple.

Tradycyjnie we wrześniu poznamy też daty premier nowych systemów operacyjnych, które dotychczas dostępne są w fazie beta. Niewykluczone, iż Apple ogłosi też jakieś nowości związane z usługami, ale na ten temat nie mamy żadnych potwierdzonych informacji.

Na szczęście na konkrety nie trzeba będzie długo czekać, bo poznamy je już 12 września o godzinie 19:00 polskiego czasu. Transmisję będzie można oglądać tradycyjnie na stronie internetowej Apple’a, oraz na ich oficjalnym kanale YouTube. O ile też Apple nie zaskoczy nas czymś zupełnie niespodziewanym, wiemy już praktycznie wszystko na temat iPhone’a 15, więc pozostaje już tylko jedno pytanie – kupisz?