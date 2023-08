Najnowsza technologia w służbie historii. Jak lasery pomagają naukowcom? 

Zwane ofensywą w Ardenach, miało miejsce od 14 grudnia 1944 do 25 stycznia 1945 roku. Uczestnicy słynnej bitwy walczyli o dominację na terenie masywu górskiego położonego między Niemcami a Francją. Stroną atakującą byli Niemcy, którzy próbowali zaskoczyć wojska aliantów (co początkowo im się udało), lecz ostatecznie ci pierwsi ponieśli klęskę.

Badania archeologiczne prowadzone w kolejnych latach pozwoliły rzecz jasna zrekonstruować część ówczesnych wydarzeń, lecz nie wszystkie pamiątki po wielkim starciu zostały zidentyfikowane. Szczególnie trudne do zauważenia okazują się dowody geologiczne. W ich wykrywaniu pomaga jednak zaawansowana technologia LiDAR. O tym, jak dokładnie ją wykorzystano możemy przeczytać na łamach Antiquity.

Na czele zespołu badawczego stanął Birger Stichelbaut z Uniwersytetu w Gandawie. Wraz ze współpracownikami postanowił wyjaśnić, w jaki sposób ukształtowanie terenu objętego walkami rzutowało na to, jak przemieszczały się wojska oraz jak wygląda ich taktyka. Poza tym ważne było również wykazanie, jak działania wojenne wpłynęły na ten obszar. Gęsto zalesione Ardeny nie były jednak łatwym przeciwnikiem – przynajmniej dla współczesnych naukowców.

Technologia LiDAR wykorzystuje lasery do wykonywania pomiarów odległości, co pozwala na mapowanie trudno dostępnych obszarów

Z tego względu nie mieli oni możliwości prowadzenia badań naziemnych czy też obserwacji tych terenów z powietrza. Musieli poszukać lepszych rozwiązań. I w takiej właśnie roli idealnie sprawdziła się technologia LiDAR, która wykorzystuje wiązki laserowe do pomiaru odległości poprzez odbijanie się od wyznaczonego celu. Do działania oddelegowano drona, a następnie skorzystano z algorytmu zdolnego do przetwarzania zebranych danych w mapy terenu.

W takich okolicznościach autorom poszukiwań udało się odszukać niemal 1000 obiektów związanych z ofensywą w Ardenach. Na długiej liście wymienia się między innymi okopy, ziemianki czy kratery powstałe na skutek eksplozji. Na przykład amerykańskie umocnienia w pobliżu belgijskiej wioski Meyerode pokazały, jak została zorganizowana obrona przed niemieckimi wojskami. Naukowcy zwrócili też uwagę na sieć okopów i tuneli, którymi przemieszczali się żołnierze.

Pokazuje to, jak współczesne technologie mogą rewolucjonizować dziedziny, które jeszcze do niedawna opierały się głównie na typowo fizycznych działaniach, tj. wykopaliskach archeologicznych. Nieprzypadkowo LiDAR jest stosowana coraz częściej i przyczyniła się już do wykrycia struktur, które w przeciwnym razie nadal ukrywałyby się przed ludzkim wzrokiem.