Jakie jest najlepiej chronione miejsce na świecie? Odpowiedź Cię zaskoczy

Najnowsze wysiłki USA sprawią, że Guam będzie niczym najlepiej chronione miejsce na całej Ziemi

Guam to z jednej strony niepozorne, a z drugiej kluczowe terytorium USA na Pacyfiku, które aktualnie stoi w obliczu szeroko zakrojonej modernizacji systemów obrony z szansą dodania do nawet 20 nowych miejsc obrony powietrznej. Miejsca te staną się domem dla najnowocześniejszych systemów przechwytujących zagrożenia powietrzne, radarów oraz innego sprzętu obronnego, czyniąc z automatu to miejsce jednym z ogólnie najbardziej ufortyfikowanych miejsc na świecie, a przede wszystkim tych najlepiej chronionych w kwestii zagrożeń powietrznych.

Dopiero co opublikowane amerykańskie dokumenty wojskowe zapewniają aktualnie wgląd w skalę tego projektu, sugerując utworzenie 20 oddzielnych lokalizacji dla elementów kompleksowego systemu Enhanced Integrated Air and Missile Defense (EIAMD). W związku z tą modernizacją na Guam prawdopodobnie pojawią się nowe ograniczenia przestrzeni powietrznej i to zwłaszcza wokół stale działających radarów ze względu na potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne, mogące wpływać na działania samolotów pasażerskich.

Aktualnie na Guam trwają publiczne konsultacje w celu przedstawienia planów EIAMD i zebrania opinii. Lokalna społeczność ma czas do 18 sierpnia, aby podzielić się swoimi przemyśleniami, a w szczególności dotyczącymi wpływu projektu na środowisko oraz codzienne życie. To o tyle ważne, że zakłócenia generowane przez wspomniane radary są w stanie wpłynąć negatywnie nawet na helikoptery medyczne.

Kiedy już głosowania zakończą się pozytywnym dla wojska USA wynikiem, rejon Guam doczeka się systemu Aegis Ashore dostosowanego do lokalnych potrzeb, przynajmniej czterech radarów AN/TPY-6, systemów THAAD, Patriot, Enduring Shield, czy nawet radarów LTAMDS wspieranych przez satelity. Nad wszystkim tym będzie czuwał zintegrowany system dowodzenia i kontroli, zapewniając nadrzędną koordynację poszczególnych elementów systemu, który umożliwi skuteczne podejmowanie decyzji w celu szybkiego i dokładnego przeciwdziałania różnym rodzajom nadchodzących zagrożeń.

