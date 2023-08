Prawdziwy Mercedes wśród laptopów. MSI Stealth 16 będzie szybki niczym AMG

Branża motoryzacyjna lubi rozprzestrzeniać swoje marki poza samochody. Linie ubrań, perfum oraz szereg akcesoriów – to wszystko pozwala budować obecność takiej marki w życiu nie tylko tych, którzy kupują luksusowe samochody. Buty Pumy z logo Ferrari? Okazuje się, że to po prostu działa, a niektórzy wybiorą daną parę obuwia właśnie ze względu na powiązanie z ulubionym kierowcą Formuły 1 lub producentem aut.

Takich romansów jest już całkiem sporo w technologii. W mojej pamięci najmocniej utkwiły te związane ze smartfonami. Swego czasu Huawei mocno spółkował z Porsche, przez co w flagowej serii Mate pojawiały się wyjątkowe propozycje sygnowane logo Porsche Design. Nie tak dawno specjalną edycję Samsunga Galaxy S23 przygotowano we współpracy z BMW. Z kolei marki Mercedesa pojawiały się przede wszystkim w kontekście Mercedes-AMG Petronas, czyli zespołu Formuły 1 krzyżującego swoje drogi z hulajnogami Xiaomi. Tym razem jednak logo Mercedesa pojawia się na laptopie. Z tej okazji otrzymujemy MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG.

Może to wszystko bajery, ale o to chodzi w MSI Stealth 16

Nie znam fanów marki Mercedes, a zwłaszcza Mercedes-AMG, choć nie wątpię, że tacy istnieją i to w znacznym gronie. Czy potrzebują oni jednak mocnego laptopa, który waży mniej niż niektóre ultrabooki? Być może tak jest. Z pewnością MSI w modelu Stealth 16 robi wiele, by przekonać do siebie fanów wygodnego dostępu do dużych zapasów mocy. Wszystko zaczyna się od obudowy wykonanej ze stopniu magnezu i aluminium. Nie tylko zyskujemy szarość charakterystyczną dla niektórych wersji lakierowych modeli AMG GT63, ale i stosunkowo lekką i cienką obudowę. Jak na obecność wbudowanej karty graficznej i mocnego procesora, aż trudno uwierzyć, że całość mieści się w 19,95 mm grubości oraz wadze 1,88 kilograma.

Wyścigowe akcenty w MSI Stealth 16

Laptop sprawia bardzo przyjemne pierwsze wrażenie. Nic tu nie skrzypi, nie trzeszczy, nie odgniata się (a do zdjęć łapałem go na różne, dziwne sposoby). Klawiatura od SteelSeries z podświetleniem RGB dla każdego klawisza to z kolei klasyka gatunku – klika się ją dość przyjemnie, gdyż jej odpowiedź na klik zachęca palce do kolejnych skoków. Na klawiaturze znajdziemy ciekawe akcenty – przycisk spacji z wyścigową szachownicą oraz włącznik z napisem “Start Engine” z dokładnie tym samym fontem, co w przypadku przycisku uruchamiającego samochody Mercedes-AMG. To jednak nie wszystko. Wśród nich logo AMG stworzone z maskownicy dla głośników. Wyścigowa szachownica pojawia się też w górnej ramie ekranu, w miejscu kamery. Moim zdaniem prezentuje się to na spacji aniżeli w przestrzeni nad kamerą do rozmów, nawet jeśli ta druga ma fizyczną zaślepkę i operuje czerwienią.

Myszka dołączona do zestawu oraz pudełko sklepowego pakietu MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

Jeśli fanów nie przekona wygląd, to mogą przekonać “gratisy”. Co unikalnego dostaniemy w zestawie sprzedażowym dla MSI Stealth 16? Oprócz laptopa w całkiem sporym pudle znajdziemy dedykowaną, przewodową mysz w kolorach podobnych do obudowy. Miły dodatek, choć nie wygląda ona jak szczytowe osiągnięcie z zakresu ergonomii. Nie jest to mysz z najtańszych plastików, ma też przycisk górny oraz przyciski boczne, co stanowi więcej niż minimum. To nie koniec zawartości pudełka, bo czeka tam jeszcze podkładka z logiem obydwu firm, pendrive z wejściem USB-A oraz USB-C i dedykowane strapy z logami i w odpowiedniej stylistyce. Do tego w aplikacji MSI Center pojawi się ekskluzywna skórka zmieniająca interfejs tylko w laptopach MSI Stealth 16 AMG Edition.

MSI Stealth 16 to moc w mobilności

MSI Stealth 16 to laptop, który może zachęcić do siebie nie tylko fanów szybkich samochodów, bo ma też sporo do powiedzenia w temacie szybkości pracy. Producent postawił na procesor Intel i9-13900H z maksymalnym taktowaniem rdzenia 5,4 GHz. W samej jednostce znajdziemy 14 rdzeni i 20 wątków. Ten sam procesor pojawił się w teście laptopa Huawei Matebook 16s (2023), gdzie pozwalał na wielowątkową pracę bez cienia zadyszki.

W jego akompaniamencie będzie pracowała karta RTX 4070 z deklarowanym TDP 105W. W wersji z 8 GB pamięci GDDR6 z pewnością będzie to potężna propozycja do uruchamiania gier czy zabawy z animacją. Producent zaimplementował znany już układ chłodzenia z pięcioma ciepłowodami i dwoma wentylatorami, który w razie większego zapotrzebowania przekierowuje swoją pracę na kartę graficzną bądź procesor. Tym bardziej szkoda, że wyświetlacz, na jaki postawiono, odświeża się z częstotliwością do 60 Hz.

Wyświetlacz OLED w MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport (jasność maksymalna)

Bez większej liczby herców laptop nie skradnie serc graczy, ale i dla zwykłego komfortu przyjemniejsze byłoby nawet 90 Hz. Pomimo tego braku wyświetlacz i tak może być asem w rękawie MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V. To panel wykonany w technologii OLED o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli. Pełne pokrycie palety barw DCI-P3 w 16-calowym laptopie z pewnością zwróci na niego uwagę części twórców. Dla fanów filmów i seriali miłych wrażeń powinien też dostarczyć zestaw sześciu głośników – 4 niskotonowych oraz dwóch o szerszym paśmie przenoszenia.

Czytaj też: Sprawdziłem MSI PRO MP161. Monitor idealny do… plecaka

Jeżeli będzie nam zależało na dostarczeniu wyższej częstotliwości odświeżania, moc laptopa wykorzystamy po podpięciu się do ekranów 4K/120 Hz lub 8K/60 Hz przez złącze HDMI 2.1. Oprócz tego nie zabrakło portu Ethernet (do 2,5 Gbit/s), portu Thunderbolt 4, złącza USB-A 3.2 Gen2 oraz USB-C 3.2 Gen2 z Display Port, a także złącza combojack 3,5mm. Miłym dodatkiem jest czytnik kart, choć szkoda, że wyłącznie Micro SD. Akumulator w tym modelu to standardowe dla laptopów premium od MSI ogniwo o pojemności 99,9 watogodzin.

Porty wbudowane w laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

Możesz już kupić MSI Stealth 16 Mercedes-AMG w przedsprzedaży

Laptop trafił do Polski w jednym wariancie – z 32 GB pamięci RAM DDR5 (5200 MHz) oraz 2 TB przestrzeni dyskowej, której część zabierze system Windows 11. W tym wariancie cena sprzętu koresponduje z wyceną samochodów AMG – za laptopa MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG przyjdzie zapłacić obecnie 15399 złotych.