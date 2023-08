Słońce dziwnie się zachowuje. Nigdy przedtem nie zaobserwowano tam takich sygnałów

O szczegółach dokonanych odkryć naukowcy piszą na łamach Physical Review Letters. Przedstawiciele Michigan State University przyznają, iż gospodarz Układu Słonecznego ma znacznie więcej tajemnic aniżeli mogłoby się wydawać.

Co istotne, promieniowanie gamma, które udało się namierzyć, występuje w znacznie większych ilościach niż sugerowały przewidywania. Z drugiej strony, nie dociera ono do Ziemi, a przełomowe wnioski zostały wyciągnięte na podstawie analizy wykrytych sygnatur. W badaniach pomogły nowe metody, jakimi jeszcze do niedawna świat nauki nie dysponował.

Aby lepiej zrozumieć, co i w jakich ilościach jest emitowane przez Słońce, naukowcy wykorzystali instrumenty wchodzące w skład obserwatorium HAWC

Kluczową rolę w ostatnich obserwacjach odegrało obserwatorium HAWC (High-Altitude Water Cherenkov Observatory). Wykorzystuje ono sieć 300 dużych zbiorników na wodę. Każdy takowy zawiera około 200 ton wody, a cały system jest zlokalizowany na dużej wysokości, pomiędzy dwoma uśpionymi szczytami wulkanów w Meksyku. Obserwatorium HAWC może działać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jego pracownicy są w stanie śledzić następstwa zderzeń promieni gamma w atmosferze. Takie kolizje prowadzą do występowania zjawisk, których nie da się dostrzec gołym okiem, ale nie oznacza to, iż w ogóle nie mają one miejsca.

Energia związana z promieniowaniem gamma jest uwalniana i redystrybuowana tak, że powstają nowe chmury złożone z cząstek o niższej energii oraz światła. Wspomniana placówka zajmuje się wykrywaniem takich emisji. Docierające do powierzchni cząsteczki wchodzą w interakcję z wodą w zbiornikach, tworząc promieniowanie Czerenkowa. Zbierane od 2015 roku dane pozwoliły sześć lat później rozpocząć analizy poświęcone temu, co dokładnie dzieje się na Słońcu.

W takich właśnie okolicznościach członkowie zespołu badawczego zrozumieli, iż nasza gwiazda emituje znacznie więcej promieniowania, niż można się było spodziewać. O ile jednak światło widzialne, które możemy dostrzec, ma energię około 1 elektronowolta, tak promieniowanie gamma zidentyfikowane przez autorów badań miało około 1 biliona elektronowoltów, czyli 1 tera elektronowolt (TeV). Skala zidentyfikowanych emisji okazała się więc porażająca.

Warto zauważyć, że pewne poszlaki w tej sprawie pojawiały się już lata temu, jednak naukowcy nie dysponowali wystarczająco zaawansowanymi instrumentami, aby zebrać twarde dowody na ten temat. I choć ostatnie doniesienia wydają się przełomowe, to tak naprawdę… nieco komplikują badania poświęcone naszej gwieździe. Związani z tym obiektem naukowcy będą teraz próbowali zrozumieć, w jaki sposób promienie gamma stają się tak wysokoenergetyczne. Poza tym ich celem powinno być wyjaśnienie, jaką rolę w całej sprawie odgrywają pola magnetyczne Słońca. My widzimy natomiast, jak wiele tajemnic ma jeszcze przed nami wszechświat. A mówimy przecież o gwieździe, która jest najlepiej poznaną ze wszystkich znanych nauce.