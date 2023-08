Gdzie szukać odpowiedzi na pytania o wszechświat? Zdaniem naukowców – w szklance wody

Z takiego właśnie założenia wyszli przedstawiciele Queen Mary University of London, którzy piszą o swoich wysiłkach na łamach Science Advances. Co ciekawe, to nie pierwsze ich ustalenia w tej sprawie, ponieważ przed laty ogłosili, że lepkość cieczy jest określana przez fundamentalne stałe fizyczne. To właśnie one stoją za warunkowaniem tego, jak rzadka może być ciecz.

Czytaj też: Dźwięk jednak podróżuje w próżni. Naukowcy dokonali niemożliwego

Kilka lat później badacze próbowali jeszcze lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na lepkość kluczową w kontekście zachodzenia procesów życiowych mających miejsce w żywych komórkach oraz między nimi. To w końcu jedno z kluczowych zagadnień odnoszących się do istnienia życia – być może wyłącznie na Ziemi albo i poza jej granicami.

Jak wyjaśniają autorzy przytoczonych badań, zrozumienie sposobu przepływu wody w szklance przeplata się z wyznaczaniem fundamentalnych stałych. Procesy życiowe w żywych komórkach i pomiędzy nimi wymagają ruchu, natomiast w oparciu o lepkość można określić właściwości tego ruchu. Zmiany podstawowych stałych wpłyną na lepkość, a więc i wszelkie znane nam formy życia. Wystarczy wyobrazić sobie poważną zmianę lepkości wody: w takich okolicznościach znane nam życie wyglądałoby zupełnie inaczej.

Wszechświat i jego funkcjonowanie opierają się na podstawowych stałych. Znane nam życie jest z nimi powiązane w zaskakujący sposób

Można śmiało założyć, że nawet bardzo niewielkie różnice mogłyby mieć poważne konsekwencje. Na przykład zwiększenie bądź zmniejszenie tych wartości o kilka procent miałoby przełożenie na przepływ krwi w ludzkim organizmie. Z pozoru niewielkie zmiany byłyby więc kluczowe dla tego, co się z nami dzieje. I z większością albo i wszystkimi innymi organizmami na naszej planecie.

Dotychczas istniało przekonanie, jakoby podstawowe stałe były “ustawione” dawno temu, gdy powstawały pierwsze gwiazdy, a o życiu nie było jeszcze mowy. I choć oba wydarzenia (powstanie gwiazd i życia) dzielą najprawdopodobniej miliardy lat to okazuje się, iż wspomniane stałe sprzyjają biologicznym wymaganiom dotyczącym przepływu cieczy w żywych komórkach i między nimi. To fascynujący fenomen, choć naukowcy mają w tej kwestii pewne wyjaśnienie.

Czytaj też: Kosmiczny znak zapytania. Jak to możliwe, że ta struktura istnieje we wszechświecie?

W jego myśl stałe mogły być w jakiś sposób dostrajane, na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku ewolucji żywych organizmów. W takich okolicznościach, tj. poprzez mechanizmy ewolucyjne, podstawowe stałe mogłyby być pokłosiem osiągnięcia przez naturę zrównoważonych struktur fizycznych. To imponujące, jak wiele informacji na temat wszystkiego, co nas otacza, mogą dostarczyć obserwacje z pozoru zwyczajnych cieczy.