Pora kupić nową konsolę – Microsoft wysyła Xboxa 360 na wieczny spoczynek

Premierze konsoli Xbox 360 od Microsoftu towarzyszyło uruchomienie w 2005 roku nowej platformy cyfrowej do dystrybucji gier o nazwie Xbox Live Marketplace, przemianowanej kilka lat później na Xbox Games Store, a ostatecznie na Microsoft Store. Przez ostatnie 18 lat (!) sklep jest miejscem łatwego nabywania cyfrowych wersji gier dla wysłużonej trzysta sześćdziesiątki. Co ciekawe, sklep Xbox 360 Marketplace przeżył nawet podobną platformę uruchomioną przy okazji premiery konsoli Xbox One (zamknięto ją już w 2017 roku). Niestety wszystko ma swój koniec i wiemy już kiedy przyjdzie czas pożegnania i co to dla nas de facto oznacza.

Klamka zapadła, co potwierdził oficjalnie sam Microsoft – Xbox 360 Marketplace zostanie zamknięty z dniem 29 lipca 2024 roku. Po tej dacie nie będzie można kupować gier i dodatków (DLC), zarówno w sklepie na konsoli Xbox 360, jak i z poziomu witryny internetowej. Wiele się zmieniło od czasu premiery konsoli Xbox 360 w 2005 roku. Technologia ewoluowała, oczekiwania graczy się zmieniły, a my skupiamy się na tym, by Xbox Series X|S był najlepszym miejscem do grania teraz i w przyszłości – czytamy w treści oświadczenia opublikowanego przy tej okazji.

Co oznacza zamknięcie sklepu Xbox 360 Marketplace

Być może najważniejszą rzeczą z punktu widzenia zainteresowanych wydaje się fakt, że nikt nie zabierze wam dostępu do już zakupionych na tej platformie gier oraz dodatków. Nadal będzie można grać w swoje ulubione tytuły. Co więcej, dzięki wstecznej kompatybilności zakupione wcześniej gry na trzysta sześćdziesiątkę da się nadal uruchomić również na Xbox One i Xbox Series X|S, czyli obecnej, dziesiątej już generacji konsol. W razie potrzeby zawartość można też ponownie pobrać. A co z graniem po sieci? Nadal będzie można używać Xbox Network (dawniej Xbox Live), o ile wydawca konkretnej gry będzie nadal utrzymywać dla niej serwery. Nie stracicie również zapisów gier w chmurze, a dodatkowo da się je przenieść na nowsze konsole.

Jedyną stratę poczują użytkownicy aplikacji Filmy i TV na konsoli Xbox 360, służącej do kupowania i wypożyczania filmów. Niestety po 29 lipca 2023 roku przyjdzie im się pożegnać z całą biblioteką filmów, które zdecydowali się kiedyś za pośrednictwem usługi kupić na własność.

Koniec Xbox 360?

Reasumując: z naszego punktu widzenia na szczęście niewiele się zmienia. Przypomina mi to jednak niedawną sytuację z zamknięciem sklepu Nintendo dla 3DS i Wii U, która miała miejsce pod koniec marca tego roku. Pamiętam też jedną szczególnie szaloną akcję, która polegała na wykupieniu wszystkich dostępnych w sklepie gier, czego podjęła się ekipa kanału The Completionist.

Nie wydaje mi się, żeby w przypadku konsoli Microsoftu sytuacja miała się powtórzyć, ale nadal mamy jeszcze całkiem sporo czasu do terminu zamknięcia sklepu Xbox 360 Marketplace, więc nie mam zamiaru nikogo przed tym wyzwaniem powstrzymywać.