Mamy czego zazdrościć Chińczykom. Xiaomi MIX Fold 3 pokazuje Samsungowi, gdzie jego miejsce

Xiaomi MIX Fold 3 potrafi rzeczy, których może zazdrościć Samsung

O różnych przypuszczeniach i przeciekach przed premierą pisała u nas Joasia kilka dni temu. Co z zebranych tam przecieków się potwierdziło? Najnowszy Xiaomi MIX Fold 3 posiada przekonstruowany zawias, który powinien wytrzymać do 500 tysięcy złożeń (aczkolwiek nie ma pewności, czy dotyczy to stricte zawiasu, czy także ekranu w miejscu zgięcia). Nowy zawias posiada tryb Flex Mode, czyli możliwość częściowego otwarcia w zakresie od 45° do 135°. Podczas premiery niestety nie padły żadne informacje o pyło- i wodoszczelności, z czego niestety należy wnosić, że Xiaomi MIX Fold 3 posiada żadnych certyfikatów i nie jest zbyt odporny na warunki, więc w tym jednym względzie prawdopodobnie odstaje od Samsunga Galaxy Z Fold 5 czy Huawei Mate X3.

Za wyświetlanie obrazu odpowiadają dwa ekrany AMOLED – zewnętrzny, o przekątnej 6,56″, proporcjach 21:9 i rozdzielczości 1080 x 2520 pkt i wewnętrzny (wykonany w nowocześniejszym standardzie LTPO), o przekątnej 8,03″ i rozdzielczości 1916 x 2160. Oba wyświetlacze są odświeżane z częstotliwością do 120 Hz i są bardzo jasne – w trybie wysokiej jasności mogą osiągnąć nawet 1300 nit, a w chwilowym szczycie nawet 2600 nit w trybach HDR. A skoro o nich mowa, Xiaomi MIX Fold 3 zgodny jest zarówno ze standardem HDR10+ jak i Dolby Vision.

Sercem Xiaomi MIX Fold 3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 12 lub 16 GB szybkiej pamięci LPDDR5x i pamięcią flash UFS 4.0 – dostępne warianty to 12 GB RAM / 256 GB flash, 16 GB RAM / 512 GB flash i 16 GB RAM / 1 TB flash. Zasilanie dla składaka zapewnia dość akumulator 4800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalną 67 W lub bezprzewodowo z mocą do 50 W.

Xiaomi MIX Fold 3 wyposażony został w głośniki stereo oraz możliwość reprodukcji dźwięku przestrzennego w systemie Dolby ATMOS. System operacyjny to Android 13 z nakładką MIUI 14. Wisienką na torcie jest wykonana z włókien węglowych obudowa.

Obiecująco wyglądają możliwości fotograficzne nowego składaka. Główny aparat w Xiaomi MIX Fold 3 wyposażony został w matrycę 50 Mpix Sony IMX800, obiektyw 23 mm o jasności f/1.77 i stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o ogniskowej 15 mm i jasności f/2.2, wyposażony w matrycę 13 Mpix oraz aż dwa aparaty wyposażone w teleoiektyw: jeden z matrycą 10 Mpix i wyposażonym w optyczną stabilizację krótkim teleobiektywem 75 mm o jasności f/2 oraz drugi, także z matrycą 10 Mpix, lecz uzbrojony w także stabilizowany, peryskopowy teleobiektyw 115 mm o jasności f/2.92.

Premiera tylko na rynek chiński, ale oby się na tym nie skończyło

Xiaomi MIX Fold 3 zadebiutował na rynku chińskim, a jego ceny zaczynają się od ~8999 juanów, co w przeliczeniu na złotówki przekłada się na nieco ponad 5 tysięcy złotych. Najdroższy wariant to w przeliczeniu około 6200 zł, przy czym pamiętać należy, że w tej kwocie nie ma uwzględnionych żadnych polskich podatków i nie da się jej porównywać do dostępnej w polskiej dystrybucji konkurencji. Pozostaje mieć nadzieję, że ten niezwykle interesujący składak będzie dostępny także w Polsce i że jego cena nie zostanie wyrównana do Samsunga…