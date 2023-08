Xiaomi Mix Fold 3 prezentuje się zjawiskowo na pierwszych zdjęciach. Wszystko, co wiemy przed premierą

Tak prezentuje się Xiaomi Mix Fold 3

Założyciel i dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, opublikował na Twitterze i na Weibo solidną porcję materiałów promocyjnych ukazujących nam w szczegółach to, jak prezentuje się nadchodzący Mix Fold 3. Smartfon został opisany w trzech słowach “smukły, elegancki i premium”. Nie ujawniono tak naprawdę prawie żadnej specyfikacji, ale już sam wygląd tego modelu potwierdza słowa Juna. Intrygującą jest zwłaszcza wzmianka o smukłości, bo to może wskazywać, że Mix Fold 3 będzie jeszcze szczuplejszy od poprzednika, a ten po złożeniu miał grubość zaledwie 11,2 mm, a więc już ubiegłoroczny model był w stanie pobić na głowę Galaxy Z Fold 5 z 13,4 mm grubości. Wygląda na to, że Honor Magic V2 (9,9 mm grubości po zamknięciu) może spodziewać się konkurencji.

Jednak o wiele istotniejszy wydaje się szczegół, który można zauważyć po zbliżeniu na wyspę aparatów. Widać tam bowiem, że oprócz obiektywu ultraszerokokątnego 15 mm pojawi się peryskopowy 115 mm, co jest imponującym ulepszeniem w porównaniu z poprzednikiem. Szkoda tylko, że my raczej na pewno będziemy mogli sobie na tego Folda tylko popatrzeć w sieci, bo szanse na międzynarodową premierę są raczej nikłe.

Pojawił się też oficjalny zwiastun:

Xiaomi Mix Fold 3 zadebiutuje już 14 sierpnia. Zgodnie z powyższymi materiałami pojawi się na pewno w kolorze czarnym i złotym. Czy będą jeszcze jakieś inne warianty kolorystyczne? Trudno powiedzieć. Trzeba jednak przyznać, że urządzenie prezentuje się zjawiskowo i jestem bardzo ciekawa tego, czy specyfikacja będzie równie imponująca. Co prawda większość szczegółów zdążyła już trafić do sieci wraz z licznymi przeciekami, ale są to nieoficjalne informacje i niekoniecznie muszą pokrywać się z rzeczywistością.

Xiaomi Mix Fold 3 zbliża się do premiery. Co już wiemy na jego temat?

Wydając poprzedniego Mix Folda, Xiaomi pokazało, że naprawdę wie, co robi. Już sama konstrukcja zachwyca, bo mamy do czynienia ze składanym całkowicie na płasko, naprawdę smukłym urządzeniem z solidnym zestawem aparatów, za który odpowiada Leica. Po rozłożeniu grubość smartfona wynosi 5,4 mm, natomiast po złożeniu to 11,2 mm. Tymczasem zaprezentowany dzisiaj Galaxy Z Fold 5 może „pochwalić się” 13,4 mm grubości. Raczej ciężko mówić tu o jakimkolwiek porównaniu, prawda? A pamiętajcie, że Mix Fold 2 swoją premierę miał w ubiegłym roku. Już patrząc na to, co oferuje poprzednik, nadchodzący Xiaomi Mix Fold 3 zapowiada się naprawdę ekscytująco, a dotychczasowe przecieki tylko to podkręcają.

Xiaomi Mix Fold 2

Zaczynając od wyświetlaczy – tutaj mówi się o lekkim zmniejszeniu paneli, choć różnica będzie minimalna. 8,02-calowy składany ekran znany z poprzedniego modelu będzie miał teraz przekątną 8,01”, natomiast ten zewnętrzny 6,56-calowy zostanie zastąpiony 6,5-calowym ekranem. W przypadku wyświetlacza głównego Xiaomi postawi na panel OLED o rozdzielczości 1860 x 2480 i proporcjach 20:9, chroniony Gorilla Glass 5, natomiast na zewnątrz znajdzie się panel AMOLED o rozdzielczości FHD + i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Xiaomi Mix Fold 2

Oczywiście sercem nadchodzącego Xiaomi Mix Fold 3 będzie układ Snapdragon 8 Gen 2, a więc ten sam, który napędza nowe składaki Samsunga. Sparowany będzie z 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 (w najsłabszym wariancie). Można się spodziewać, że Xiaomi zaoferuje też wersje z 512 GB i zapewne też z 1 TB pamięci. Producent nie zawiedzie też w kwestii zasilania. Uzyskany niedawno certyfikat 3C ujawnił, że akumulator o pojemności 4800 mAh (o 400 mAh większy niż w tegorocznym Foldzie) naładujemy przewodowo z mocą 67 W lub przy pomocy ładowania bezprzewodowego 50 W. Tak tylko przypomnę, że Samsung po raz kolejny wypuścił Folda z ładowaniem 25 W…

Xiaomi Mix Fold 2

Także w kwestii aparatów Xiaomi nie pójdzie na skróty i wedle doniesień, wyposaży Mix Fold 3 w jednostkę główną, którą doskonale znamy z Xiaomi 13 Ultra – będzie to sensor Sony IMX989 Type1, potocznie zwany 1-calowym. Także pozostałe aparaty mają być tymi, które pojawiły się już w Xiaomi 13 Ultra, a więc obok tego głównego znajdzie się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym wykorzystujący sensor Sony IMX858 ze 122-stopniowym polem widzenia i obsługą makrofotografii z odległości 5 cm oraz dwa teleobiektywy z tym samym sensorem – teleobiektyw f/3 odpowiadający ogniskowej 75 mm (2,5x) oraz „super-teleobiektyw” 120 mm (5x) z maksymalną przysłoną f/3. Przecieki milczą na temat kamerek do selfie. Oczywiście także w tym roku spodziewamy się ulepszeń ze strony Leiki.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że zgodnie z zapowiedzią samego dyrektora Xiaomi w Chinach, Mix Fold 3 będzie lżejszy, cieńszy i trwalszy niż jego poprzednik. Na pokładzie pojawi się ulepszony zawias, co tylko sprawi, że urządzenie stanie się bardziej funkcjonalne i po prostu zmiecie z planszy konkurencję, jeśli te wszystkie doniesienia okażą się prawdziwe.

Data premiery Xiaomi Mix Fold 3

Na debiut kolejnego składaka od Xiaomi nie będziemy musieli długo czekać, bo premiera ma odbyć się jeszcze w sierpniu, co ujawnił na Weibo Lu Weibing, dyrektor generalny Redmi w Chinach.

Nie znamy tylko dokładnej daty, ale to zapewne zostanie ogłoszone w najbliższych tygodniach. I choć chciałabym tutaj napisać, że Xiaomi Mix Fold 3 z miejsca zmiecie z planszy Galaxy Z Fold 5, to nie mogę. Wszystkiemu winna… dostępność. Tak, po raz kolejny świetny składak zostanie ograniczony tylko do rynku chińskiego, a przynajmniej wszystko na razie na to wskazuje. Oczywiście jest jeszcze nadzieja, bo podczas sierpniowej premiery producent może nas mile zaskoczyć, ale szczerze w to wątpię. Poprzednie składaki nie wyszły poza Chiny i tak samo będzie zapewne także tym razem.