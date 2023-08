Zabójcza precyzja i niszczycielska moc. Znamy szczegóły nowych pocisków Hurricane

Nowoczesne pociski Hurricane to nowi pogromcy naziemnych celów wszelkiego rodzaju

Specjalizująca się w systemach napędowych oraz pociskach rakietowych firma EDePro pochwaliła się właśnie nowymi, innowacyjnymi pociskami Hurricane kalibru 262 mm. Te wyróżniają się na tle konkurencyjnych pocisków tego samego kalibru nie tylko swoimi możliwościami, ale też zaawansowaniem, jako że zostały zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w formie m.in. łamanego skrzydła. To jest rozkładane na konkretnym etapie lotu i wprawdzie zmniejsza ogólny zasięg, prędkość oraz manewrowość, ale za to zapewnia wyższą celność i możliwość przeprowadzania ataków z ostrzejszych kątów natarcia. To ostatnie jest szczególnie cenne na polach bitew z licznymi przeszkodami terenowymi i okopami.

Na tym jednak innowacyjny projekt pocisków Hurricane się nie kończy, bo firma postawiła też w ich przypadku na innowacyjny silnik, który wykorzystuje dwa rodzaje łącznie 160-kilogramowych stałych kompozytowych materiałów pędnych o różnych szybkościach spalania. Z jednej strony zapewniają one większy całkowity impuls silnika, a z drugiej minimalizują efekt ślizgowy, wspierając zaawansowany i tak system naprowadzania na cel, który obejmuje przewidywanie punktu uderzenia, zmienianie trajektorii lotu i wstępnie ustawiane punkty trajektorii.

Wszystko to sprawia, że ważące 410 kilogramów pociski Hurricane są nowoczesnym i potężnym środkiem bojowym, który to może być wykorzystywany do realizacji różnych misji wojskowych. Może zwalczać cele lądowe na odległości do 70,7 kilometrów z parametrem CEP na poziomie 1%, co oznacza, że połowa wystrzelonych pocisków wyląduje w odległości do 700 metrów od celu na dystansie 70 km. Dodajmy do tego fakt, że te pociski mogą być wystrzeliwane z wieloprowadnicowych wyrzutni, które mogą przenosić do 12 rakiet i tak oto wojskowi mogą mieć pewność, że pełna salwa na określony cel z pewnością zakończy się jego całkowitym zniszczeniem.

Dzięki swojej 150-kilogramowej głowicy odłamkowo-burzącej pociski Hurricane mogą zwalczać zarówno bazy oraz przyczółki wrogów, jak i stanowiska artyleryjskie. Wszystko to z wysoką precyzją i z bezpiecznego dystansu, ale choć wszystko na papierze wygląda świetnie, to aktualnie nie wiemy nic a nic o szansie ich wprowadzenia na służbę żadnego kraju, czy cenie każdego pocisku. Wspomina się wprawdzie o zainteresowaniu ze strony serbskiej armii, ale oficjalnie firma EDePro nie podpisała jeszcze żadnego kontraktu.