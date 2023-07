Będą trwalsze i celniejsze. Europejskie pociski czeka rewolucja

Nowa kopuła radarowa MBDA to unikat na skalę światową, który poprawi zdolności pocisków

Budowa pocisków bojowych z zewnątrz jest dosyć prosta, a jeden z jej elementów obejmuje kopułę radarową, która przepuszcza fale elektromagnetyczne, jednocześnie chroniąc radar ją przed przepływem powietrza i zakłóceniami środowiskowymi. Te osłony radiolokacyjne są stosowane w celu ochrony anteny przed warunkami atmosferycznymi, ukrycia sprzętu antenowego przed wrogami i zmniejszenia oporu powietrza spowodowanego kształtem anteny. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak włókno szklane, tkanina pokryta PTFE lub ceramika i przyjmować różne kształty.

Tego typu osłony radarowe są powszechnie stosowane w samolotach, satelitach i systemach radarowych oraz pociskach o radarowych systemach naprowadzania, które wykorzystują je do namierzania wrogich celów. Ten niepozorny właśnie element pocisku zrewolucjonizowała firma MBDA, opracowując nową osłonę z wykorzystaniem nowego, opatentowanego już materiału NIMAS (Nitride Improved Missile Antenna Structure). Ta ma kilka zalet w porównaniu z konwencjonalnymi odlewanymi strukturami krzemionkowym i tym samym umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych pocisków.

Kopuła radarowa z NIMAS jest mocniejsza i trwalsza, co oznacza, że może być odporna na pękanie, odpryskiwanie lub łamanie pod wpływem dużych naprężeń, lub uderzeń. Jest dodatkowo bardziej odporna na erozję, co oznacza, że może wytrzymać działanie piasku, kurzu, deszczu lub cząstek lodu, które mogłyby uszkodzić powierzchnię lub pogorszyć wydajność kopuły radarowej, ale nie to jest najważniejsze. Bezpośredni wpływ tych kopuł na ogólne możliwości pocisków obejmuje ich wyższa wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienia oraz lepsze właściwości elektromagnetyczne.

Te dwie ostatnie cechy sprawiają, że pociski z kopułami NIMAS będą potencjalnie celniejsze i niestraszne będą im ekstremalne warunki związane z lotem naddźwiękowym oraz hipersonicznym. Nowa kopuła radarowa została opracowana w zakładzie MBDA w Fusaro niedaleko Neapolu, który jest kluczowym ośrodkiem technologii kopuł radarowych w grupie. Może trafić do pocisku powietrze-powietrze Meteor, Spear oraz MMP.

