Android 14 – już wiemy, kiedy zostanie oficjalnie zaprezentowany

Pierwsza edycja czternastej wersji systemu dla deweloperów miała miejsce już 8 lutego tego roku, kiedy to zaprezentowano także SDK 34 oraz nazwę kodową – “Upside Down Cake”. Pierwsza edycja beta pojawiła się w kwietniu, a w czerwcu nowy Android osiągnął status Platform Stability, który miał utrzymywać się do końca sierpnia, stanowiąc ostatni krok przed publcizną premierą. Mamy połowę września i jeszcze nic. Kiedy zatem się jej spodziewać? Dzisiaj pojawiła się odpowiedź na to pytanie.

Android 14 – data premiery już znana. To niedługo

Google początkowo miało opublikować pełną wersję systemu 5 września, jednak ostatecznie będzie miało to miejsce 4 października. Równocześnie zostaną zaprezentowane dwa nowe modele smartfonów producenta, czyli Pixel 8 i Pixel 8 Pro. To właśnie pod ich kątem w ubiegłym tygodniu pojawiła się edycja Android 14 Beta 5.3 – skupiała się na likwidacji zauważonych w fazie testów bugów na tych urządzeniach. Ale zanim nastąpi premiera, pojawi się jeszcze dla wszystkich Android 14 QPR1 Beta 1. Kiedy? Już za cztery dni, czyli 18 września.

Osoby, które biorą udział w beta-testach systemu i nie chcą z tego rezygnować, otrzymają QPR1 automatycznie. Jeśli jednak ktoś chce się z nich wycofać i przejść od razu na edycję stabilną, wówczas powinien zignorować aktualizację OTA i zaczekać na edycję stabilną UP1A. Ta z kolei ma okazać się za niedługo, a biorąc pod uwagę krótki czas wydania pomiędzy nią a QPR1, nie powinno być tam wielkich różnic.

Każda nowa edycja systemu Android przynosi szereg nowych usprawnień i ulepszeń. Nie inaczej będzie i tym razem. Jednak warto pamiętać o tym, że wydanie z numerem 14 będzie przeznaczone przede wszystkim dla nowszych telefonów. Starsze nie będą po prostu spełniać minimalnych wymagań sprzętowych.