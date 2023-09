Android 14 to nie tylko nowe funkcje w systemie. Zmieni się jeszcze jedna istotna kwestia

Bugdroid – symbol systemu Android

Zielony robot to logo stworzonego przez Google systemu Android, który w chwili obecnej znajduje się na ok. 3 miliardach urządzeń. Za jego powstanie odpowiada Irina Blok, a z biegiem czasu jej projekt doczekał się zaledwie niewielkich, kosmetycznych zmian. Większą będzie ta, którą przyniesie czternasta wersja systemu Android. Logo zachowa swój oryginalny wygląd, lecz będzie trójwymiarowe – do jego powstania wykorzystany został Material, a także domyślna paleta kolorystyczna Google.

Bugdroid ma “lepiej adoptować się do zmian, pozwalając na przystosowanie do społeczności, indywidualnych pasji użytkownika, a także jego zainteresowań”. Natomiast przejście w trzy wymiary ma oddawać to, co oferuje system, a więc radość, zabawę i przyjemność. Standardowy robot w systemie Android 14 oraz jego wariacje wyglądają tak:

Powszechne wprowadzenie nowego logo nastąpi wraz z debiutem systemu Android 14. Bugdroid w wersji 3D pojawi się na tapetach, animacjach, a także w wielu innych miejscach związanych z propozycjami Google. A przy okazji producent poinformował, że oficjalnie zmienia jeszcze jedną rzecz. Nie chodzi o robocika, ale sam zapis nazwy “Android”. Wcześniej na oficjalnych logotypach był pisany z małej litery.

Obecnie – jak widać to zresztą na załączonym obrazku – nazwa pisana jest tylko i wyłącznie z dużej litery. Jak wyjaśniono, lepiej to wygląda i koresponduje z zapisem słowa “Google”, które również zaczyna się od dużej. Niby mała zmiana, ale jednak warta odnotowania.