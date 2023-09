Home Energetyka Tego źródła energii już nic nie pobije. Chiny miażdżą konkurencję swoim nowym akumulatorem

Czy jest cokolwiek, co mogłoby zagrozić dominacji akumulatorów litowo-jonowych w dzisiejszym świecie? Tak, inny akumulator, który okazałby się tańszy w produkcji, bardziej wydajny i przynajmniej w jednym zastosowaniu przewyższający parametrami baterie litowe. Takim może być akumulator cynkowo-manganowy. Chińscy naukowcy donoszą, że opracowali nową generację tych baterii, która osiąga imponującą gęstość energii, ale czy to już powód do oklasków?